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台灣黑熊身價高 部落居民拍到黑熊活動影像獎5萬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
救援人員模擬量測黑熊體重，以估算麻醉劑持續期間。圖／林業保育署南投分署提供
救援人員模擬量測黑熊體重，以估算麻醉劑持續期間。圖／林業保育署南投分署提供

台灣黑熊出沒、誤中陷阱、或滋擾事件經常發生，須在最短時間內展開救援行動。林業保育署南投分署考量救傷行動難度與危險性，舉辦黑熊救援教育訓練，讓救援人員熟悉黑熊行為模式、習性及熟練操作相關器材，提升救援效率，也保護黑熊和居民安全。

南投縣仁愛鄉接連發生黑熊野放誤踩陷阱遭獵人殺害，也有黑熊到山區放養蜜蜂林地在蜂箱尋蜜。台灣保育動物觀念提升，但黑熊活動範圍和人類生活環境重疊，意外和衝突頻率也增加。

南投分署長李政賢說，為了提升黑熊保育和處理應變，舉辦黑熊保育工作坊及救傷實地演練，聚焦人熊保育議題、台灣黑熊滋擾通報與應變、以及黑熊救援處理程序；也模擬台灣黑熊誤中陷阱後的救援、麻醉與醫療程序，希望提升員工及有關單位對於台灣黑熊生態與保育議題的認知，以及應對黑熊救傷及滋擾事件的應變能力。

南投分署也持續針對山村部落推動「台灣黑熊生態服務給付」計畫，透過「巡護監測給付」方案，鼓勵社區部落成立巡守隊，協助巡護監測黑熊潛在棲地及自動照相機監測等工作，如發現違法設置獸鋏或受傷野生動物，可通報南投分署排除或救援。

參與巡護監測社區部落組織每月可核發5千元獎勵金，每年最高可核發6萬元；如拍到黑熊影像，每次可獲5萬元獎勵金 、每年3次為限。如發現疑似黑熊入侵畜禽舍、農舍、工寮、果園等個人經營場域，立即通報並配合相關因應作為，可獲3千元獎勵金；通報後再配合架設自動相機監測工作，再加發5千元獎勵金。

為防範黑熊誤捕，南投分署也農友及原住民獵人換發改良式獵具，期望透過多種方式協力保育臺灣黑熊，降低人熊之間的緊張感。

救援人員模擬黑熊誤中陷阱，以破壞剪拆除陷阱套索。圖／林業保育署南投分署提供
救援人員模擬黑熊誤中陷阱，以破壞剪拆除陷阱套索。圖／林業保育署南投分署提供
救援人員模擬將麻醉後的黑熊抬上運輸籠，以復甦姿勢放置黑熊。圖／林業保育署南投分署提供
救援人員模擬將麻醉後的黑熊抬上運輸籠，以復甦姿勢放置黑熊。圖／林業保育署南投分署提供

台灣黑熊 南投

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