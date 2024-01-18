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國內第2隻腫瘤綠蠵龜今台東野放 海生館裝衛星發報器追蹤研究

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
屏東國立海洋生物博物館與台東縣政府合作，今天在卑南鄉杉原海灣野放1隻去年被漁民誤捕的綠蠵龜，野放時也裝置衛星發報器，希望經由追蹤能觀察牠們的棲息和移動路線，進行更多探討。記者尤聰光／攝影
屏東國立海洋生物博物館與台東縣政府合作，今天在卑南鄉杉原海灣野放1隻去年被漁民誤捕的綠蠵龜，野放時也裝置衛星發報器，希望經由追蹤能觀察牠們的棲息和移動路線，進行更多探討。記者尤聰光／攝影

屏東國立海洋生物博物館與台東縣政府合作，今天在卑南鄉杉原海灣野放1隻去年被漁民誤捕的綠蠵龜，野放時也裝置衛星發報器，希望經由追蹤能觀察牠們的棲息和移動路線，進行更多探討。

海生館計畫助理吳柏珏表示，這隻體長寬約60公分，重30公斤的亞成綠蠵龜，去年7月在台東金樽海域，被漁民誤捕，當時體質虛弱，全身長滿腫瘤，立即被送往海生館救治。

這隻綠蠵龜經獸醫清創治療後，半年多的休養，已恢復健康，館方人員和獸醫團隊評估，決定今天載運到台東杉原海灣野放。工作人員抬到沙灘上，綠蠵龜往海裡衝，不到1分鐘，就安全消失在大洋裡。

屏東海生館獸醫師陳怡純指出，全球這幾年發現的腫瘤海龜有越來越多的現象，台灣發現的幾乎都是在東海岸，病因是海洋汙染或是病毒，都還查不出來，不少隻相同病因的海龜都撐不過死亡。

他說，這隻因為腫瘤是長在身體外側，所以幸運救活，也是國內第2隻野放腫瘤龜，裝上衛星發報器，就是希望找到腫瘤龜的棲地和移動路線，進行更深入追蹤調查。

台東縣府農業處科長陳登裕說，去年一共發現49隻海龜擱淺或誤觸漁網，只有4隻幸運救活，其中3隻己經野放。呼籲民眾若發現海龜擱淺活體，盡速通報農業處或海巡等單位。

屏東國立海洋生物博物館與台東縣政府合作，今天在卑南鄉杉原海灣野放1隻去年被漁民誤捕的綠蠵龜，野放時也裝置衛星發報器，希望經由追蹤能觀察牠們的棲息和移動路線，進行更多探討。記者尤聰光／攝影
屏東國立海洋生物博物館與台東縣政府合作，今天在卑南鄉杉原海灣野放1隻去年被漁民誤捕的綠蠵龜，野放時也裝置衛星發報器，希望經由追蹤能觀察牠們的棲息和移動路線，進行更多探討。記者尤聰光／攝影

腫瘤 野放 獸醫師

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