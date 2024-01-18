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天冷大吃大喝恐傷心 8招防心血管疾病

中央社／ 台北18日電

24節氣的大寒20日到來，寒流也將來襲，低溫最怕誘發心血管疾病。衛生福利部國民健康署今天提醒，因天冷就大吃大喝恐「傷心」，呼籲落實均衡飲食，8招護心顧健康。

劇烈氣溫變化，除了適時添加衣物禦寒，長輩常說「暖身先暖心，心暖則身溫」，國健署透過新聞稿提醒，暖心固然重要，但平時的8式護心健康生活習慣也不能輕忽，才能預防心血管疾病。

護心8式的第1式是「飲食均衡」，國健署表示，飲食應以低油、低糖、低鹽、高纖的「三低一高」為原則，避免因天冷而大吃大喝或攝取高熱量的炸物，建議均衡攝取6大類食物，須包含全穀及未精製雜糧、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。

第2式「規律運動」，應減少久坐，每週累積150分鐘的中度身體活動，運動前「充分熱身」，避免在低溫的大清早外出運動，或天冷時改採室內的運動。

第3式「充足睡眠」，建議養成早睡晚起的習慣，成人每天需要睡足7至9小時；若家中有嬰幼兒，應注意保持正確睡姿及室內通風，可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹幫助孩子保暖，切記將手臂露出，避免蓋住臉部。

第4式「拒菸節酒」，國健署指出，吸菸會讓血壓、血脂升高，對心血管造成不良影響，建議以茶或水代替酒，身體更輕鬆無負擔。

第5式「適當腰圍」，肥胖容易引起3高，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。

第6至8式是預防高血壓、高血糖、高血脂，血壓連續7天量測、早晚各量1回、每回量2次取平均值，建議值小於140/90mmHg；定期監測血糖值，空腹血糖標準值為小於126mg/dl；定期監測血脂值，低密度脂蛋白膽固醇小於160mg/dl。

運動 國健署

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