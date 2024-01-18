「三金歌王」血氧狂掉掛急診 醫：恐有感染風險

62歲「三金歌王」殷正洋今自曝，「因為我運動過度，連續5天的強度運動，體力用完發高燒，血氧掉到89。」更掛了急診救治。不過，醫師提醒，連續高強度運動不會造成發燒，應注意是否有「感染的情況」，建議趕緊到胸腔科就醫。

殷正洋近期為了準備演唱會相當努力，不過他今天表示，自己上周才掛急診，「因為我運動過度，連續5天的強度運動，體力用完發高燒，血氧掉到89吧，但現在已經生龍活虎！」

不過，殷正洋的狀況恐怕並非高強度運動所致。振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，運動並不會導致血氧降低，通常和「呼吸系統」較為相關，若非口罩運動造成換氣量不足，否則血氧掉通常是其他疾病的徵兆。

黃建龍指出，通常肺功能異常，例如氣喘、肺部慢性纖維化、氣管發炎等肺部疾病，才會導致運動後血氧降低，大部分患者在病情穩定的情況下也可以運動，甚至可以從事打球等高強度運動，主要還是看病況是否穩定。

「若沒特殊情況就掉血氧，得趕緊就醫。」黃建龍說，連續高強度運動並不會讓人體發燒，若有出現發燒情形應是有肺部感染的情形，持續發燒便可能導致血氧降低，要特別注意，民眾若遇到類似情形，應儘早就醫尋求胸腔科醫師的協助，避免誤判自身病情。