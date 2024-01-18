快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

「三金歌王」血氧狂掉掛急診 醫：恐有感染風險

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃建龍說，連續高強度運動並不會讓人體發燒，若有出現發燒情形應是有肺部感染的情形，持續發燒便可能導致血氧降低，要特別注意。本報資料照
黃建龍說，連續高強度運動並不會讓人體發燒，若有出現發燒情形應是有肺部感染的情形，持續發燒便可能導致血氧降低，要特別注意。本報資料照

62歲「三金歌王」殷正洋今自曝，「因為我運動過度，連續5天的強度運動，體力用完發高燒，血氧掉到89。」更掛了急診救治。不過，醫師提醒，連續高強度運動不會造成發燒，應注意是否有「感染的情況」，建議趕緊到胸腔科就醫。

殷正洋近期為了準備演唱會相當努力，不過他今天表示，自己上周才掛急診，「因為我運動過度，連續5天的強度運動，體力用完發高燒，血氧掉到89吧，但現在已經生龍活虎！」

不過，殷正洋的狀況恐怕並非高強度運動所致。振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，運動並不會導致血氧降低，通常和「呼吸系統」較為相關，若非口罩運動造成換氣量不足，否則血氧掉通常是其他疾病的徵兆。

黃建龍指出，通常肺功能異常，例如氣喘、肺部慢性纖維化、氣管發炎等肺部疾病，才會導致運動後血氧降低，大部分患者在病情穩定的情況下也可以運動，甚至可以從事打球等高強度運動，主要還是看病況是否穩定。

「若沒特殊情況就掉血氧，得趕緊就醫。」黃建龍說，連續高強度運動並不會讓人體發燒，若有出現發燒情形應是有肺部感染的情形，持續發燒便可能導致血氧降低，要特別注意，民眾若遇到類似情形，應儘早就醫尋求胸腔科醫師的協助，避免誤判自身病情。

運動 發燒 醫師

延伸閱讀

蘋果專利戰受挫 兩款Apple Watch再遭美禁售

蘋果具血氧檢測功能的Apple Watch 美再度禁止進口銷售

62歲「三金歌王」掛急診 血氧掉到89狀況曝光

馬英九現身桃園升旗典禮 30米大國旗超壯觀

相關新聞

霸王寒流襲台極地超馬再現？鎮西堡馬拉松備戰

一年一度的新竹縣尖石鄉鎮西堡馬拉松將在周末21日登場，每年都吸引千名跑者參與，不過今年賽期意外又撞上寒流來襲，已讓不少跑...

華航素食餐苦主空服員發聲：挑戰「飢餓30」結果令人心寒

中華航空素食餐爭議風波持續延燒，當班空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，有心人士大作文章指控差別待遇，只能鼻子摸摸認倒...

台灣跨性別族群生活處境調查：僅1成7未曾遭受職場不友善對待

為了解台灣跨性別社群在「日常生活」、「職場經驗」、「就醫經驗」等三個面向的處境，台灣同志諮詢熱線協會自2022年至202...

周日入冬最強寒流來襲溫度溜滑梯 水氣攪局濕冷4天最低溫6度

暖熱天氣持續至明天，中央氣象署指出，周六起北台灣先降溫，周日迎接入冬以來相對強勁寒流，溫度如滑梯一路下滑，下周一起加上華...

車不是我開的...北市裁決所推線上申請歸責只花3分鐘

交通違規記點新制去年6月30日實施，北市交通裁決所統計，去年總計受理申請歸責案件達25萬400件，比同期增加13萬多件，...

滑雪新手老手都要看！林氏璧揭日本滑雪需注意6件事

日本近日再傳出台灣人滑雪不幸喪生的事故，日本旅遊達人林氏璧在臉書中PO出國人赴日滑雪需注意6件事，無論是新手或老手都有需注意事項，在滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。