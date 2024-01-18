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睽違6年終於來了！雲門舞集「毛月亮」3月台南登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
雲門舞集《毛月亮》透過舞者全身的汗水、肌肉和力量去與科技、數位媒介對話，映照虛實。圖／雲門舞集提供
雲門舞集《毛月亮》透過舞者全身的汗水、肌肉和力量去與科技、數位媒介對話，映照虛實。圖／雲門舞集提供

古語「月暈而風」，象徵事務即將轉變的徵兆，而月暈又稱為「毛月亮」。雲門舞集睽違6年，今年春季再度回到台南，帶來受到國內外觀眾好評的「毛月亮」，3月30日、31日將在台南文化中心舉辦，今由南市府文化局、台積電文教基金會及雲門舞集共同為活動暖場。

文化局長謝仕淵表示，雲門舞集在台南文化中心演出上一場已是2018年，原定2021年有一場「十三聲」表演，但卻因疫情取消，讓許多台南觀眾相當惋惜，更紛紛呼喚，希望文化局再邀請雲門舞集到台南，終於在台南400的今年，邀請到鄭宗龍的舞作毛月亮演出。

鄭宗龍提到，毛月亮是在2019年創作，當時自己愛上滑手機、成為一個「低頭族」，但也是這個狀態，讓腦袋跑出想法，「要讓身體動起來」，因此作品運用許多巨幅LED螢幕，透過舞者全身的汗水、肌肉和力量去與科技、數位媒介對話，也是一部內容風格相較張狂、狂野的作品。

鄭宗龍也說，毛月亮日前在英國倫敦、德國都有演出，並受到觀眾支持與喜愛，相信會勾起觀眾對身體舞動的慾望，希望在台南也能座無虛席。

台積電文教基金會執行長許峻郎則表示，很榮幸可邀請雲門舞集毛月亮到台南演出，台積電文教基金會也攜手雲門，將在3月29日正式演出前一天，舉辦推廣教育場次，邀請台南各地莘莘學子到台南文化中心，欣賞難得的舞蹈盛宴。

文化局指出，雲門舞集毛月亮3月30日、31日將在台南文化中心舉辦全台巡迴壓軸場次，目前門票已在售票系統開賣，票價從500元至2000元不等，為增加青年朋友進場感受文化藝術表演，此次也釋出中高價位票源提供青年票選位，有興趣的民眾可洽POENTIX售票系統。

雲門舞集《毛月亮》作品運用許多巨幅LED螢幕，建構奇幻的世界，並用舞者的身體律動與科技對話。圖／雲門舞集提供
雲門舞集《毛月亮》作品運用許多巨幅LED螢幕，建構奇幻的世界，並用舞者的身體律動與科技對話。圖／雲門舞集提供
雲門舞集《毛月亮》劇照。圖／雲門舞集提供
雲門舞集《毛月亮》劇照。圖／雲門舞集提供
雲門舞集睽違6年，今年春季再度回到台南，帶來受到國內外觀眾好評的《毛月亮》，3月30日、31日將在台南文化中心舉辦，今由南市府文化局長謝仕淵（中）、台積電文教基金會執行長許峻郎（右）及雲門舞集藝術總監鄭宗龍（左）共同為活動暖場。記者萬于甄／攝影
雲門舞集睽違6年，今年春季再度回到台南，帶來受到國內外觀眾好評的《毛月亮》，3月30日、31日將在台南文化中心舉辦，今由南市府文化局長謝仕淵（中）、台積電文教基金會執行長許峻郎（右）及雲門舞集藝術總監鄭宗龍（左）共同為活動暖場。記者萬于甄／攝影

台南 雲門舞集 台積電文教基金會

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