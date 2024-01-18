快訊

市場「活跳跳」的蝦子最新鮮？破解吃蝦買蝦常見迷思，觀察3件事挑到新鮮蝦子

三星Galaxy S24系列價格曝光！1圖看漲幅 這型號竟便宜1千元

立院院長選舉 前白營幕僚稱柯文哲恐是「綠白合」最大障礙

曾見肥仔手拿可樂雞排猝死 作家大師兄靠這招1年瘦50公斤

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
作家大師兄（中）自虧自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。圖／台塑生醫提供
作家大師兄（中）自虧自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。圖／台塑生醫提供

曾在殯葬業擔任接體員，後續出版《接體員大小事》、《孝子》、《火來了，快跑》、《比句點更悲傷》等書籍的作家大師兄，長年飽受體重困擾，體重破百的他，曾看到與自己體型相符的案主，手拿雞排、可樂倒在地上，卻無生命跡象，心想「我也要變成這樣嗎？」下定決心減肥，當時恰好碰上人生低潮，因此暴瘦50公斤，後續6年內體重又回到原點，如今他決定不再用過往方式減肥，盼靠體重管理重拾健康之路。

「我一輩子都在減肥！」大師兄說，自己體重破百，是長期的飲食作息不正常導致的，對他來說，減肥不是最難，維持健康才是最難，曾經有一年，他工作過度疲勞，又遇到家人往生等因素，讓他情緒長時間處在低潮，那年他暴瘦50公斤，但很快的6年內他又回歸到破百的體重，曾經也有一段時間，他採取「激進」的減重減脂過程，讓自己變得暴躁又憔悴，而且體力更差又不健康。

大師兄說，減脂減重各有門派，五花八門的網路建議不只讓人眼花撩亂，更有可能影響到身心健康，經歷過自己亂減重的過程，才決定嘗試靠他人的力量，透過健康管理協助自己減重。

大師兄說，體重管理中心馬上發現他平時「絕不吃青菜」，開始調整後，現在每餐都有蔬果，正常吃，體重卻慢慢減輕，現在雖然還沒脫離「大胖子」的行列，但至少現在綁鞋帶不會喘，並搭配重訓等運動，慢慢有感覺到身體變健康。

協助大師兄管理體重的醫師陳維茜表示，大師兄的飲食調整後，血糖狀況大幅改善，糖化血色素數值從10.7%降回糖尿病期前期標準6.4%，三酸甘油脂下降幅度達81.6%達到標準值，肝功能數值改善幅度皆達七成以上，回到正常狀態

陳維茜表示，健康管理除了飲食改變外，體適能指導也是輔助身體數值改善的重要關鍵。從大師兄的案例來看，不僅駝背症狀改善、肚子明顯縮進去，比起上一次激進的減脂減重手段，這一次透過有效率的運動鍛鍊肌力、改善姿勢，讓這些習慣變成生活的日常，也能讓體態維持下去。

作家大師兄（中）自虧自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。圖／台塑生醫提供
作家大師兄（中）自虧自己「一生都在減肥」，現在決心靠體重管理，重拾第二人生。圖／台塑生醫提供

減重 減肥

延伸閱讀

美時、北極星、宇隆搭減重藥物熱潮

董至成重訓、打球狂甩10幾公斤！但為何有人狂練重訓卻無法減脂，醫師曝關鍵

埋線、針灸減肥有效嗎？營養師教你做一件事可日減500卡熱量

平常看起來好好的怎麼會突然猝死？心肌梗塞非典型症狀「這些部位」痛，最易令人輕忽！

相關新聞

周日入冬最強寒流來襲溫度溜滑梯 水氣攪局濕冷4天最低溫6度

暖熱天氣持續至明天，中央氣象署指出，周六起北台灣先降溫，周日迎接入冬以來相對強勁寒流，溫度如滑梯一路下滑，下周一起加上華...

寒流將至陽明山下雪？氣象署：1千公尺以上大屯山、七星山有機會

寒流將至，有氣象粉專指出陽明山下雪機率達75%以上，中央氣象署今天指出，22日（下周一）晚間起北部、宜蘭1千到1千5百公...

滑雪新手老手都要看！林氏璧揭日本滑雪需注意6件事

日本近日再傳出台灣人滑雪不幸喪生的事故，日本旅遊達人林氏璧在臉書中PO出國人赴日滑雪需注意6件事，無論是新手或老手都有需注意事項，在滑雪前的準備也不可少，才能有效避免意外再度發生

素食餐後續傳公告組員特別餐不得挪用 華航：沒有回應

中華航空素食餐爆爭議，有旅客埋怨事先預訂卻沒拿到餐，只能看著其他乘客享用，質疑華航差別待遇。因昨日爭議，傳出華航內部發出...

長榮機師罷工投票22日開票 工會：不排除最快春節罷工

長榮機師罷工投票22日開票，桃園市機師職業工會今天指出，因投票踴躍，預期將無意外取得合法罷工權。22日開票確定取得合法罷...

2016霸王級寒流再現？吳德榮這麼說

下周日起寒流報到，下探6度，是否2016「霸王級寒流」再現？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。