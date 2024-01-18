曾見肥仔手拿可樂雞排猝死 作家大師兄靠這招1年瘦50公斤

曾在殯葬業擔任接體員，後續出版《接體員大小事》、《孝子》、《火來了，快跑》、《比句點更悲傷》等書籍的作家大師兄，長年飽受體重困擾，體重破百的他，曾看到與自己體型相符的案主，手拿雞排、可樂倒在地上，卻無生命跡象，心想「我也要變成這樣嗎？」下定決心減肥，當時恰好碰上人生低潮，因此暴瘦50公斤，後續6年內體重又回到原點，如今他決定不再用過往方式減肥，盼靠體重管理重拾健康之路。

「我一輩子都在減肥！」大師兄說，自己體重破百，是長期的飲食作息不正常導致的，對他來說，減肥不是最難，維持健康才是最難，曾經有一年，他工作過度疲勞，又遇到家人往生等因素，讓他情緒長時間處在低潮，那年他暴瘦50公斤，但很快的6年內他又回歸到破百的體重，曾經也有一段時間，他採取「激進」的減重減脂過程，讓自己變得暴躁又憔悴，而且體力更差又不健康。

大師兄說，減脂減重各有門派，五花八門的網路建議不只讓人眼花撩亂，更有可能影響到身心健康，經歷過自己亂減重的過程，才決定嘗試靠他人的力量，透過健康管理協助自己減重。

大師兄說，體重管理中心馬上發現他平時「絕不吃青菜」，開始調整後，現在每餐都有蔬果，正常吃，體重卻慢慢減輕，現在雖然還沒脫離「大胖子」的行列，但至少現在綁鞋帶不會喘，並搭配重訓等運動，慢慢有感覺到身體變健康。

協助大師兄管理體重的醫師陳維茜表示，大師兄的飲食調整後，血糖狀況大幅改善，糖化血色素數值從10.7%降回糖尿病期前期標準6.4%，三酸甘油脂下降幅度達81.6%達到標準值，肝功能數值改善幅度皆達七成以上，回到正常狀態