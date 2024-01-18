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醫美山寨貨橫行 醫師：掃QR碼可驗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
施打了「少女針」假貨的害者人林小姐18日於記者會語帶啜泣，闡述當時打到假貨的經驗。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
施打了「少女針」假貨的害者人林小姐18日於記者會語帶啜泣，闡述當時打到假貨的經驗。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「當初根本不知道在臉上打了什麼東西，到現在快兩年多，法令紋兩邊還是有腫塊！」施打醫美產品「少女針」山寨貨的受害者人林小姐18日於記者會啜泣表示。上立皮膚診所院長林上立說，民眾應檢視醫美產品上的「衛福部認可的中文標籤」，掃描QR Code可進行驗證。

美容不成反毀容

林上立指出，目前醫美市場出現三大現象「醫美普及化、年輕化」、「開始追求效果自然持久」與「網路出現愈來愈多混亂誤導的資訊」，導致各式醫美產品假貨充斥，許多民眾「美容不成反毀容」。

施打俗稱「少女針」美容產品的林小姐表示，當時找了正規合格診所打針，因為醫師現場開封產品，讓自己放下戒心，花了大約6.7萬打針。但後續出現持續出現腫塊、發炎等狀況，才開始意識到打出了問題。

她表示，原本的診所後來更傳出倒閉，只能協尋大醫院與廠商後，才發現該診所根本就沒有進貨購買「少女針」，自己疑似打到不明針劑，她更語帶啜泣說，「當初根本不知道在臉上打什麼東西」，至今臉部還是有不自然的腫塊，有時還會反覆出現發炎、紅腫的狀況。

掃碼驗明真身

不僅少女針，原本價格破十萬的鳳凰電波，過去在電商平台，也有不肖業者打著原廠平行輸入等口號，以低價販售山寨貨與非法療程，導致民眾花費不少冤枉錢，甚至讓皮膚受到永久性的傷害。

林上立指出，假貨注射成分不明，施打後可能出現不可逆的狀況，還可能出現紅腫、潰爛與硬塊等狀況，呼籲民眾愛美之餘還是要提高警覺，不要因為貪小便宜就誤入假貨的陷阱。

他指出，民眾接受醫美產品之前，可以有三個步驟，首先，檢查外盒或包裝上，有無衛福部認可的中文標籤；其次，醫美產品上都會有雷射防偽標籤，更有QR Code可以掃描，確認是否為公司正貨；最後，民眾可透過官網確認醫美診所是否為原廠認證的診所。

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