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高齡產婦羊水栓塞大出血心跳停 高雄長庚跨團隊救回

中央社／ 高雄18日電

43歲鄭姓高齡產婦自然產後大出血，轉送至高雄長庚急診，到院時嚴重休克、低血氧，手術過程一度心跳停止，醫療團隊搶救，救回一命；鄭女與丈夫今天回到長庚分享與死神拔河驚險過程。

高雄長庚今天舉辦「生產事故醫療記者會」，婦產科醫療團隊分享齊心救回鬼門關前的產婦故事。

鄭女在生產後大出血送到長庚醫治，手術過程突然意識模糊、心跳停止，產科醫師黃坤龍診斷產婦為羊水栓塞，當下與家屬解釋須摘除子宮搶救產婦。

黃坤龍當時緊急啟動急重症跨團隊照護，聯合婦產部部長林浩與婦科主任楊采樺，短時間內完成子宮切除手術，術中麻醉科團隊負責大量輸血、急救以穩定生命徵象，術中再次發生心跳停止再次搶救，因產婦心肺狀況不佳，心臟血管外科團隊在術中置放體外循環機（俗稱葉克膜，ECMO）。

鄭女在術後隔天奇蹟清醒，也能清楚回答問題，約2週康復出院，順利擁抱家人與新生兒，她今天在先生陪同下出席記者會分享；先生說，從沒想過生產會遇到此事，本來以為會順利，妻子卻大量出血發生緊急狀況，「當時真的很慌，完全不知道怎麼辦」，非常感謝高雄長庚把太太救回。

根據衛福部統計，生育事故救濟前3名分別為產後大出血、羊水栓塞與血管及肺栓塞，發生年齡以36至40歲居冠；羊水栓塞是造成孕婦死亡主因之一，典型特徵為低血壓、低血氧、瀰漫性出血與凝血功能障礙。

高雄長庚副院長林志哲說，台語俗諺「生得過麻油香，生不過四塊板」，即便現在醫療與科技如此發達，生產仍有高風險，身為醫學中心高雄長庚相當重視急重症醫療及照護，希望能拯救更多重症病人。

醫療團隊表示，羊水栓塞有時初始表現為大出血，若無及時判斷會增高死亡率；研究發現，約6成羊水栓塞產婦會產生神經系統相關併發症，造成不可逆深遠影響；目前醫學無法預測羊水栓塞的發生，也無特效藥。

林浩表示，高雄長庚2004年起啟動跨團隊醫師照護，結合急診、放射科、外科、麻醉科與加護病房等重症單位，擔任孕產婦強力後盾，拯救許多孕產婦生命。

高雄長庚產科主任鄭欣欣說，鄭姓產婦這次遭遇產科醫師都懼怕的羊水栓塞，在高雄長庚多團隊照護下，順利出院與家人、新生兒團聚，這是產科團隊的責任與使命，要繼續守護高高屏孕產婦。

醫療團隊表示，羊水栓塞是孕婦死亡主因之一，約佔6成，台灣發生率約10萬分之4，近年來醫界認為是胎兒的羊水細胞造成母體全身性過敏反應，因此治療指引增加抗過敏藥物的使用。

根據周產期醫學會統計，產後大出血是指生產中出血量大於1000毫升以上或是有休克等症狀，每年約120例產婦發生，死亡率約2.6%；產後大出血常見的原因包括，子宮收縮不佳、胎盤留置、陰道壁深部撕裂傷、凝血功能障礙等。

另外，若孕婦本身有過大出血病史、糖尿病、高血壓、多胞胎妊娠、前置胎盤或植入性胎盤、產程遲滯等危險因子，也會增加產後大出血風險。

長庚 團隊 醫師

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