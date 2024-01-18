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提升醫師能力 長庚與美國畢業後醫學教育評鑑會簽MOU

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚決策委員會主任委員程文俊（右二）與ACGME資深副總裁Laura Edgar（左二），於1月8日簽屬合作備忘錄。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會主任委員程文俊（右二）與ACGME資深副總裁Laura Edgar（左二），於1月8日簽屬合作備忘錄。圖／長庚醫院提供

長庚醫療財團法人為推動全球化醫學教育人才培育，與「美國畢業後醫學教育評鑑會（ACGME）」正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方承諾未來在臨床評量以及師資培訓加強合作，資源共享，透過全球化思維，共同開發台灣在地化臨床教育模式，也將為長庚體系各院區醫學教育的共創與發展，寫下新里程碑。

簽約儀式於1月8日在長庚國際會議中心舉行，由長庚決策委員會程文俊主任委員和ACGME資深副總裁Laura Edgar代表完成簽署。程文俊表示，長庚醫院是台灣最大且最全面的醫療服務提供者，致力提供最佳的醫療服務，並推動基於證據且以學習者為中心的臨床教育和以患者為中心的醫療保健。

ACGME資深副總裁Laura Edgar指出，此次MOU簽署展現了長庚以及台灣投入醫學教育的承諾，雙方將共享知識、共同尋找培育未來醫師的嶄新方法，以及以實證為基礎的新教學方式，期待此次的合作能夠發展更多臨床教師培育課程。她隨後針對「ACGME全球化思維—使命、願景與價值」發表演說。

ACGME成立於1981年，是美國醫學界的獨立機構，目的在確保醫學專科住院醫師培訓達到一定標準並提供高品質的臨床教育。ACGME訂定了一系列的標準和指引，包括培訓內容、臨床服務時間、教育環境、評估機制等各個方面，並透過評鑑確保培訓計畫提供適當的臨床經驗，以及住院醫師獲得必要的專業知識和技能。

長庚體系醫學教育研究中心主任及醫教總會主席簡榮南表示，未來長庚體系與ACGME在合作框架下，教學資源將共創共享，CBME也能做到全面性推動，醫師的師資培訓，特別是臨床教學理論框架及回饋模式，可以和國際標準接軌，而相關經驗將可以進一步帶動所有醫事職類CBME的發展，落實能力導向醫學教育目標，提供高品質的病人照護。

簡榮南表示，未來的合作模式包含：取得國際教材使用權並合作辦理臨床教師培育課程、共同開發全球性醫學教育評估課程或新教材、以ACGME醫師臨床回饋師資教案為基礎開發本土化醫事職類臨床回饋師資教案等。

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