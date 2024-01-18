唐寶寶網路報佳音吸引千位網友 努力讓每位孩子被看見

唐氏症基金會近年努力推動唐寶寶、心智障礙青年的權益，希望讓社會各界更認識他們。唐氏症基金會攜手興城科技合作舉辦「點亮聖誕」線上活動，透過祝福的方式，給唐寶寶們鼓勵。唐氏症基金會董事長林正俠表示，本次線上活動吸引了1000多位民眾參加，送出150項禮品，基金會將持續提供唐氏症與身心障礙對個人及家庭支持。

響應聖誕節報佳音，唐氏症基金會舉辦「點亮聖誕」線上活動，透過臉書貼文與民眾互動，讓網友只要Tag好友在貼文下，並留下祝福，就可以參與抽獎活動，活動和興城科技公司合作，獲得興城公司員工的熱烈參與。

林正俠表示，唐氏症基金會努力讓每位孩子被看見，不放棄每個可以獲得社會支持的機會，為期一個月的聖誕節臉書公益活動，讓唐氏症基金會臉書社群吸引不少新網友的關注，共有1000多人參加活動，並留下祝福，抽出150項獎品。

林正俠說，多年來興城科技持續支持唐寶寶與心智障礙青年，贊助唐氏症基金會愛家發展中心的早療服務經費，也長期參與基金會所舉行的各種公益活動，更持續支持購買愛不囉嗦庇護商品，且多次於聖誕節前夕舉辦餐會贊助唐寶寶與弱勢家庭共度佳節。

興城科技董事長戴又新表示，唐氏症基金會發起公益活動的目的是希望讓所有的孩子都能感受節慶的溫暖，並鼓勵家有身心障礙孩子的家長們要透過專業支持，讓他們可以得到更適切的照顧及學習。