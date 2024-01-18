疫後旅遊、汽車量增 去年國道交通量再創高

疫後旅遊旅次增加，再加上汽車掛牌量創新高，國道去年累計交通量達三萬五六四七百萬車公里，收取通行費二五五億元，雙雙創下歷年新高。高公局分析，去年汽車量增，加上連假多、疫後景氣復甦，交通量持續上升，短途希望仰賴通勤月票移轉。

不過淡江大學運輸管理學系教授張勝雄直言，月票提供的誘因是優惠價格，但民眾不使用公共運輸並非因為價格高，再降價也難以移轉。政府要吸引民眾使用公共運輸就要了解痛點，降價反而是把資源做錯誤配置，只是補貼既有的使用族群。

根據高公局統計，二○二○年國道交通量為三萬四一二四百萬車公里、二○二一年三萬二四○○百萬車公里、二○二二年三萬四四○五百萬車公里、去年達三萬五六四七百萬車公里，再創下新高。

儘管至今已有十九縣市陸續推出通勤月票，盼民眾轉往公共運輸，但疫情期間民眾轉往私人運具的人流已回不去。根據公路局統計，去年至十一月全國汽車登記數八五八萬輛，創廿年新高。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰說，減少交通量有助於交通效率、交通安全及淨零碳排目標，但單靠通勤月票減少國道交通量很困難，還是要有「推拉」力量增加開車成本。現在國道有廿公里免收費，可研議收取小額的國道基本使用費，並採一天只收一次，能兼具宣導意義，也降低民眾反彈。