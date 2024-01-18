防醫材短缺 食藥署列必要清單

在開心手術時，心肺血管繞道術熱交換機（俗稱心肺機）扮演著重要角色，如少了這項醫療器材，無法執行手術，心肺衰竭患者瀕臨死亡威脅，為了讓救命儀器不致短缺，衛福部食藥署將卅三項醫材列入「必要醫療器材」，要求廠商如有無法繼續製造、輸入或不足供應時，需於六個月前向中央主管機關通報。

疫後，缺藥、缺醫材等情事頻傳，為因應藥品缺藥，食藥署設有「藥品供應資訊平台」，供醫療院所、藥廠或藥局端通報缺藥資訊。食藥署副署長王德原表示，擬將擴大「藥品供應資訊平台」，將必要醫材納入通報範圍，今年底前建置完成後，醫療機構如發生「核准醫療器材無法購得」情事，可向食藥署通報，近期則未接獲醫療機構通報醫療器材短缺情事。

本周預告「醫療器材管理法第卅四條必要醫療器材品項清單」草案，共有卅三項醫材，涵蓋心臟疾病、呼吸道疾病、洗腎、泌尿道等相關疾病。

王德原表示，為保障重症患者的醫療需求，預先掌握相關醫療器材供應狀況，因此擬定必要醫療器材品項清單，在接獲廠商通報後，食藥署、醫療機構就會提前因應。

台安醫院心臟內科主任暨心導管室主任林謂文表示，許多心臟手術重要輔助醫材是無法取代的，一旦缺貨，將影響心臟手術及心臟疾病治療；如為「獨家」醫材，缺貨影響更大。之前受疫情、戰爭、海運等因素影響，部分必要醫療器材短暫短缺，所幸都有替代品項可用。

台大醫院外科教授陳益祥表示，相較於缺藥，重要心肺手術所需的醫療器材更為重要，一旦短缺，可能鬧出人命。