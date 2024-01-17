位於竹縣外海…漁民憂生計大受衝擊 九降風離岸風電仍通過環評

為響應國家綠能政策，貝富新能源開發配合區塊開發規畫九降風離岸風力發電計畫，由於上岸廊道選擇在竹南廊道，讓不少漁民憂心生計受到影響，批評「白海豚跟藻礁都有人關注，卻沒人關注漁民」，但經決議後，本案仍通過環評大會。

環境部今天召開環評大會，審查「九降風離岸風力發電計畫環境影響說明書」。開發單位貝富新能源報告，本計畫範圍位於新竹縣市的外海區域，風場面積約125平方公尺，水深64至96公尺，規畫單機裝置容量9.5MW至20MW，最大總裝置容量1000MW，最多風機數量105部。

上岸地區則依經濟部去年3月24日公告「離岸風力發電區塊開發共同廊道」於苗栗縣竹南鎮上岸，連接至朝山D／S。貝富新能源指出，本計畫風場主動與他案風場相鄰風場邊界留設1公里範圍，與相鄰風場共同形成2公里以上鳥類廊道，且為降低開發對於藻礁生態系影響，刪除桃園上岸方案。

另也強調，風場範圍已避開中華白海豚棲息地環境範圍、南北直航航道範圍，以及保護礁區、漁港、濕地、漁業資源保育地、重要野鳥棲地、軍事禁限建等敏感地區及相關開發計畫。

由於本計畫上岸廊道選擇在竹南鎮上岸，引發定置漁民不滿及憂心，日豐定置漁場代表指出，海床一旦開挖，周圍海域將受影響，近年多處開發的離岸風電，開挖後導致浮游生物附著在漁網上，漁民生計恐大受打擊，批評「環評僅關注白海豚、藻礁，但有關注到漁民嗎？」痛心漁民權益無人保護及關注。

會中環委關注開發單位與漁民溝通的成效，開發單位回應，未來若取得開發權後，會積極落實漁業共榮等相關作為，將透過漁會、漁民及相關團體代表等建立溝通管道，同時配合主管機關辦理相關補償事宜。

經閉門會議後，環委要求開發單位承諾浮動式風機配置於平行盛行風向及垂直盛行風向的間距，應維持至少1公里以上；陸域施工機具二分之一要取得自主管理標章；施工期間至少每半年要召開1次環境保護監督小組會議；浮動式風機基礎營運期間監測計畫，須納入纜線檢視頻率2年、纏繞排除頻率每年至少1次。