新冠重症死亡病例上升…公衛專家揭主因 羅一鈞：2疫苗無疑慮

新冠疫情仍在上升，中重症、死亡病例均在上升。公衛專家點出，國內XBB新冠疫苗打氣不佳，是新冠中重症個案數上升主因，國內不分年齡XBB新冠疫苗涵蓋率僅4%；衛福部疾管署則表示，1月底施打目標是10%，預計每周至少要打28萬劑才能達標。

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天表示，台灣新冠病毒中重症、死亡病例均呈現上升趨勢，每百萬人有22人為重症、2人死亡；新冠病毒變異快速，目前盛行變異株，為EG.5最多、占比約63%，JN.1其次、占比約24%，BA.2.86占比約6%，民眾過去施打的新冠疫苗已逐漸失效，XBB新冠疫苗施打率低迷，是新冠中重症個案數上升主因。

陳秀熙表示，目前台灣各年齡層XBB新冠疫苗接種率低於美國，截至本月7日，莫德納XBB新冠累積接種人次為93萬7341人次，且全國完成XBB新冠疫苗接種僅約4%，65歲以上比率僅12%，全台疫苗打氣不佳，建議民眾盡快接種XBB新冠疫苗，尤其糖尿病患、腎臟病患、癌症患者、免疫缺乏患者，以及年長族群，更應盡快接種疫苗。過往已經接種過BA.4/5疫苗已經沒有任何保護力，因此必須接種新的疫苗，XBB新冠疫苗對於預防年長和年輕族群住院與重症皆有效。

疾管署發言人羅一鈞表示，各國均發生XBB施打率難提振的問題，疾管署日前發函地方政府衛生局處，要求1月底全人口接種涵蓋率須達10%，以目前進度預估，每周至少需打28萬劑才有望達標；以近幾週施打量來看，本月8至14日為單周施打率高峰，共施打14萬劑。另外，目前縣市接種率全台第一名為屏東縣。

羅一鈞表示，長者及免疫缺乏患者等脆弱族群，施打率應達20％至25%，目前接種率約14%，呼籲民眾盡快接種，目前莫德納、Novavax疫苗安全性、保護率均無疑慮。

陳秀熙指出，XBB新冠疫苗疫苗的安全性高、中和抗體之效益高，感染過Omicron的民眾，仍要施打XBB新冠疫苗，才能有效對抗JN.1亞變種病毒。另外，全美目前僅有19.4%成人接種XBB新冠疫苗，呼籲近期計畫前往美國的民眾，建議應接種XBB.1.5疫苗。