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人才、晶創加碼 國科會規畫114年科技預算增至1800億元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠提報「114年度政府科技發展重點規劃」，初步規劃114年科技預算將大幅提升至1800億。記者季相儒／攝影
國科會主委吳政忠提報「114年度政府科技發展重點規劃」，初步規劃114年科技預算將大幅提升至1800億。記者季相儒／攝影

國科會今天（1/17）召開第9次委員會議，提報「114年度政府科技發展重點規劃」，初步規畫114年科技預算將大幅提升至1800億，將重點投入晶創台灣方案、淨零科技及太空科技，並強化培育頂尖優秀科研人才。

國科會主委吳政忠表示，114年科技預算規劃將從已核定1570億提升至1800億，整合跨部會落實執行，希望擴增政府投入的量能，進一步帶動民間產學研齊力擴大投資台灣。

吳政忠補充，114年度科技發展計畫除持續實踐5+2產業創新及智慧國家等科技項目發展外，也將參採去年12月科技顧問會議建言，強化「半導體和AI」和「淨零科技」兩項長期科技發展，深化半導體領先優勢，並結合生成式AI促成多元創新，加速各項前瞻科技研發及落地應用，同時也會持續建立太空科技能量、導引各項尖端技術研發創新。

吳政忠談到，目前提出114年科技預算初步規畫，後續將送政院核定。其中科研人才一定要加碼投資，如博士生獎學金從過去的300名增至1000名，每月可領取4萬元；也提升計畫內博士生兼任人員費用，每人每月再核給1萬元，讓人才無後顧之憂。

另外，經濟部於108年起推動AI on chip計畫，歷時四年亦取得成果，以AI運算必需的高能效記憶體為例，研發可整合於邏輯晶片內磁性記憶體（MRAM）技術，效能全球領先，比三星速度快40%，已獲台積電納入下一代製程。整體而言，透過補助廠商及法人，共產出關鍵專利82件，促進投資超過200億元，補助或技轉廠商共67家，衍生產值超過350億元。

吳政忠說，AI on chip計畫成果後續銜接擴散到晶創台灣方案，強化高階前瞻晶片的開發，並加速導入高效能運算、車用及下世代通訊等高階應用，期望扶植下一個具國際能見度的優勢產業。

吳政忠 太空 半導體

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