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芥菜種會用愛串聯全台 2000祝福箱獻給弱勢家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基督教芥菜種會今舉辦「把愛送出去 用愛串聯全台」啟動儀式，約2000個祝福箱串聯北中南東等據點，分送至困難的家庭，為照顧者與家庭獻上年節祝福。圖/芥菜種會提供
基督教芥菜種會今舉辦「把愛送出去 用愛串聯全台」啟動儀式，約2000個祝福箱串聯北中南東等據點，分送至困難的家庭，為照顧者與家庭獻上年節祝福。圖/芥菜種會提供

農曆年將屆，基督教芥菜種會今舉辦「把愛送出去 用愛串聯全台」啟動儀式，約2000個祝福箱串聯北中南東等據點，分送至困難的家庭，為照顧者與家庭獻上年節祝福。芥菜種會執行長李肇家表示，弱勢家庭需要關懷，芥菜種會準備了紅包、經文祝禱卡、春聯、餅乾、糖果、白米等，帶有滿滿的愛，邀請大家一起參與，以行動為需要的家庭帶來祝福。

每個弱勢兒少背後都有一個辛苦的家庭，維繫家庭的運作就是堅持不退的主要照顧者，他們是支撐家庭存在很重要的力量，在這些家庭中，多為單親或隔代教養的祖父母照顧，小瑄的奶奶就是其中一位。

小瑄父母離婚後，將小瑄兄妹留給70歲高齡的奶奶，奶奶年紀大，體力也大不如前，但為了孫兒女只能努力找臨時工來賺取生活費。由於平日沒有交通工具，奶奶須經常麻煩友人載她到工地做粗工，體弱的小瑄又時常生病需要到醫院看診，奶奶不但沒辦法穩定工作，還要額外負擔醫療費用。這份紅包的到來，對他們是及時的祝福。

今天的芥菜種會「把愛送出去 用愛串聯全台」啟動儀式，由曾是愛心育幼院院童的許寶仙帶領祝福禱告。許寶仙8歲時被父親遺棄在愛心育幼院，小學六年級才由母親接回，但與新家庭的關係並不融洽，經歷過逃離家庭的束縛、婚姻家暴，及車禍的生死關頭；為了感謝愛心育幼院的照顧，她關懷離院生的生活，曾和他們一起成立敬拜團，把愛傳遞下去。

李肇家說，我們不僅要幫助孩子，更要幫助主要照顧者，因為主要照顧者對親子關係有直接影響，一樣很重要。芥菜種會在各區的生活物資供應中心，陸續將祝福箱送往需要者的家，包括認養童服務、原住民及新住民等困難家庭，邀請社會大眾一起以助人的方式傳遞愛，支持「把愛送出去 用愛串聯全台」活動，官網捐款、物資募集需求，或洽捐款專線02-7705-9292有專人服務。

愛心 育幼院 公益活動

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