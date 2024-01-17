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大葉高島屋餐飲新櫃報到 「添好運」天母獨家進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大葉高島屋引進「添好運」今開幕，為天母商圈獨家品牌。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋引進「添好運」今開幕，為天母商圈獨家品牌。圖／大葉高島屋提供

農曆春節前夕，天母大葉高島屋再添新美食，港點品牌「添好運」於今日開幕，同時也是天母商圈獨家，另有日本平價燒肉品牌「牛角次男坊」等新櫃進駐。今年除夕當天2月9日全館營業至18:00，館內10家餐廳訂位成功者可用餐至21:30。

大葉高島屋近期新櫃還包括人體工學家具品牌「亞梭傢私」、大成長城集團雞肉熟食品牌「吉福雞舖」、全國首創的溫體雞精品牌「田記鮮雞精」等品牌進駐。1月23日起於5樓DOZO MARKET舉行「年貨伴手禮特展」，提供春節前夕的年菜預購、年節伴手禮需求。此外，企業尾牙春酒禮品與大宗禮券採購優惠方案仍持續進行中。

今年大葉高島屋春節營業時間，除夕當天2月9日全館營業至18:00，部分餐廳訂位成功者可用餐至21:30，包含B1樓的果然匯、3樓的藏王、5樓的旭集、開飯川食堂、饗泰多、上海鄉村、新葡苑、12樓的糖朝、興蓬萊、禪日本料理等在內共10家餐廳；2月7日、8日與2月10日至13日全館延長營業至22:00。

迎接「添好運」天母店開幕，推出好運三重送：第一重，開幕首三日，每日前100名消費者，可免費獲贈最新上映電影「潛行」電影兌換券；第二重，全台添好運會員同慶，活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券，不限店別至店內消費點套餐立即兌換馬上送；第三重，1月17日至2月29日活動期間，於添好運天母高島屋內用單筆消費滿800元，可獲得價值168元「XO醬臘味炒飯」電子兌換券一張。

即日起至3月31日推出「好運龍來紅包搶先送」活動，於「添好運」消費滿千元贈送200元好運紅包。

大葉高島屋「添好運」推出開幕三重優惠。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋「添好運」推出開幕三重優惠。圖／大葉高島屋提供
燒肉品牌「牛角次男坊」進駐大葉高島屋。圖／大葉高島屋提供
燒肉品牌「牛角次男坊」進駐大葉高島屋。圖／大葉高島屋提供

品牌 天母 餐廳 大葉高島屋 春節

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