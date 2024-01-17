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霸王級寒流又要來了？　彭啟明這樣說

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周五前回暖好天氣，但周六起至下周四明顯轉冷，溫度一路下滑，下周二、三下探7度。本報資料照片
周五前回暖好天氣，但周六起至下周四明顯轉冷，溫度一路下滑，下周二、三下探7度。本報資料照片

2016年霸王級寒流台北最低只有4度，北台灣很多地方都下雪，不少民眾印象深刻。周五鋒面接近周六通過台灣，下周日起寒流報到，氣象署預估下周二至下周三最冷，北台灣7至9度、中部8至10度、南部及東半部10至13度。

天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有朋友問這波是否會和 2016年那波霸王級寒流一樣?

彭啟明指出，氣象上沒有霸王級的定義，這只是形容詞而已，無法描述真的多冷，如果以氣象署目前預測的 7-9度，若是在空曠地區可能再少個 3-4度，這樣的低溫的確很有感，尤其是學測後的降溫應該很有感。

如果真的擔心，彭啟明指出，就要做好準備，如家裡保暖設備是否足夠，是否安全，能否保障老年者或小朋友。他提醒，農漁民朋友更要注意，這波目前看來是入冬來至今最強的一波，會有感，請農漁民朋友預先做好準備，可用2016年那次的情境準備，最壞的風險值可以參考。

彭啟明指出，2016年也遇到聖嬰年，也是暖冬，仍有非常冷的寒流南下，但平均溫度還是偏暖的。彭啟明也建議，近期感冒、流感民眾非常多，是近幾年最高的一波，建議檢查是否打流感疫苗，出入公共場合要戴上口罩。

彭啟明 寒流

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