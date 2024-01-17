今年颱風季增報暴風圈最早抵達時間 太空天氣也報你知

精進颱風預報資訊，中央氣象署今天指出，今年颱風預報將新增暴風圈最早抵達時間預估資訊，民眾及地方政府能精準掌握，及早因應。此外，強化太空天氣作業能力，每日提供兩報太空天氣概況及預報說明。

中央氣象署今天召開記者會，說明去年重要成果及今年重點工作規畫。中央氣象署長程家平指出，強化觀測設備，提供更精緻氣象服務，今年6月苗栗後龍氣象站完工啟用、9月雲林古坑氣象站完工啟用，達成台灣各縣市都有一個有人的氣象站目標。

此外，今年底前將完成宜蘭、雲林降雨雷達建置，提供雲嘉南、宜蘭地區每2分鐘250公尺雷達資料，提升雨量估測精準度及預報能力。

颱風預測方面，程家平表示，今年將提高颱風數值模式、改善颱風路徑預報，目標將5天內颱風路徑預報誤差，從321公里減少至267公里。

另外，新增颱風暴風圈最早抵達時間，以及因應沿海與都會區風力差異，提供沿海地區風力預測資訊，讓民眾、地方政府提早因應。

海象預報部分，程家平說，延長洋面預報服務時效，遠、近海海面預報由3日延長為5日，鄉鎮沿海預報由2日延長至3日。

地震預警方面，他表示，加密地震監測新建27站共594站，提升傳輸處理效能，地震預警時間從10秒縮至7秒。

他也提及，將建立客製化海象資訊推播機制，新增潮流及魚種預報等加值產品，增加烏魚漁場預報，提供漁民出海參考，強化列留監測與預報技術，提前預警列流潛勢。