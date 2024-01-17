百協理事長徐雪芳：2023豐收年 聚焦零售業永續發展
中華民國百貨零售企業協會今日舉辦會員大會，百貨協會理事長徐雪芳致詞時表示，2023年百貨疫後復甦，景氣、買氣熱絡，表現很亮眼，根據經濟部11月統計，整體市場去年超過四千億以上規模，創下歷史新高，跟前年比進步一百多億，雖然是忙碌的一年，卻是豐收的2023年，期待2024年再次共創新高峰。
徐雪芳會中指出，創新是百貨核心的思維，希望透過公開表揚優秀的百貨從業人員，提供學習的模範，也鼓勵大家突破框架、勇於創新，進而帶動百貨業新的營運動能、提升競爭力。今日除了頒獎表揚111年度零售創新卓越獎及優良從業人員外，永續經營是百貨重要議題，專題演講特別邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新以「零售業永續發展趨勢」為題，與百協會員分享。
百協111年度零售創新卓越獎由遠東百貨(股)公司「零售創新打造數位稽核雲」拿下：以數位稽核創新，推動稽核作業無紙化，整合母子公司全數據稽核，有效提升作業效率、節省成本、資源共享、提升綠色治理，達到減碳環保，邁向企業永續目標。另外，優良從業人員頒獎表揚來自全台各地14位優異的百貨同業人員。
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