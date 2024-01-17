快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

恐挑戰入冬最低溫！ 周末寒流報到降溫很有感 鄭明典、彭啟明示警

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
這波寒流降溫很有感，最低溫下探6度。本報資料照片
這波寒流降溫很有感，最低溫下探6度。本報資料照片

今起3天天氣回暖，但周末寒流報到，一連多天，下探6度，包括氣象局前局長鄭明典及天氣風險公司總經理彭啟明今天都呼籲民眾一定要注意、提防這波低溫。

鄭明典稍早在臉書貼文及po圖指出，從中央氣象署預報的信心度可以看出來，早早把1032百帕等壓線畫在台灣上空，這是寒流的訊號，提醒民眾關注最新天氣訊息。

彭啟明則在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波降溫，應該是相當有感的，有機會挑戰這次入冬最低溫紀錄，要注意預防準備，家中年長者或動植物都要提防。彭啟明貼出台北氣象站氣溫預測，下周二晚上到周三清晨下探6度。

氣象署指出，周六(20日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼冷，水氣偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨的機率。

下周日、下周一(21日、22日)寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，下周一晚上北台灣就會降到10度左右，其他地區12至15度。

下周二(23日)寒流影響，各地天氣非常寒冷，預估下周二晚至隔天清晨為此波寒流最冷時候，中部以北及東北部低溫普遍為6到8度，其他地區8到10度；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，且有中層水氣影響，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

鄭明典說，中央氣象署早早把1032百帕等壓線畫在台灣上空，這是寒流的訊號。擷取自鄭明典臉書
鄭明典說，中央氣象署早早把1032百帕等壓線畫在台灣上空，這是寒流的訊號。擷取自鄭明典臉書
周末起寒流最低溫下探6度。擷取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
周末起寒流最低溫下探6度。擷取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

寒流 彭啟明 天氣動態

延伸閱讀

2023全球氣溫「顯著差距」破紀錄 鄭明典曝關鍵原因

乾冷髒空氣襲台 彭啟明：明天回溫 投票日天氣不錯

去年破高溫紀錄 2024還會更熱？彭啟明喊「剉咧等」：異常天災難免

以為大地震？國家級警報狂響 彭啟明貼文兩千多人按讚

相關新聞

今起3天高溫逾25度 吳德榮：下周日起緩進式寒流發威下探6度以下

天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起3天氣溫逐日升，高溫逾25度...

長輩一聽流感疫苗是高端「怒退掛號費」 醫：連50元都不願意的社會

姜冠宇在臉書透露一名年約70至80歲以上的長者前來施打流感疫苗，聽到疫苗名稱後，家屬以命令口吻要求醫護退掛，讓他感嘆，台灣難道是一個連50元都不願意的社會？

周六起寒流來襲先濕後乾一連冷6天 最冷時間是這3天

把握這幾天好天氣，因為周末起天氣要變冷，且是濕冷天氣。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周五前回暖好天氣，但周六起至...

恐挑戰入冬最低溫！ 周末寒流報到降溫很有感 鄭明典、彭啟明示警

今起3天天氣回暖，但周末寒流報到，一連多天，下探6度，包括氣象局前局長鄭明典及天氣風險公司總經理彭啟明今天都呼籲民眾一定...

新冠增溫搶打Novavax XBB疫苗爆缺貨 台中暫停預約！

衛福部疾管署統計，新冠疫情增溫也讓本月9日開打的新冠Novavax XBB疫苗打氣熱絡，但受16.5萬劑疫苗「溫度異常」...

春節大樂透連開19天 頭獎史上最多

台灣彩券公司昨宣布春節電腦彩券加碼活動，以及五款新春限定刮刮樂上市，其中大樂透、威力彩以及BINGO BINGO三款電腦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。