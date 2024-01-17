恐挑戰入冬最低溫！ 周末寒流報到降溫很有感 鄭明典、彭啟明示警
今起3天天氣回暖，但周末寒流報到，一連多天，下探6度，包括氣象局前局長鄭明典及天氣風險公司總經理彭啟明今天都呼籲民眾一定要注意、提防這波低溫。
鄭明典稍早在臉書貼文及po圖指出，從中央氣象署預報的信心度可以看出來，早早把1032百帕等壓線畫在台灣上空，這是寒流的訊號，提醒民眾關注最新天氣訊息。
彭啟明則在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波降溫，應該是相當有感的，有機會挑戰這次入冬最低溫紀錄，要注意預防準備，家中年長者或動植物都要提防。彭啟明貼出台北氣象站氣溫預測，下周二晚上到周三清晨下探6度。
氣象署指出，周六(20日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼冷，水氣偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨的機率。
下周日、下周一(21日、22日)寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，下周一晚上北台灣就會降到10度左右，其他地區12至15度。
下周二(23日)寒流影響，各地天氣非常寒冷，預估下周二晚至隔天清晨為此波寒流最冷時候，中部以北及東北部低溫普遍為6到8度，其他地區8到10度；降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，且有中層水氣影響，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。
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