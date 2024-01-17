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長輩一聽流感疫苗是高端「怒退掛號費」 醫：連50元都不願意的社會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年約70至80歲以上的長者前來施打流感疫苗，聽到疫苗名稱後反悔不打。施打疫苗示意圖，非新聞當事者。報系資料照
一名年約70至80歲以上的長者前來施打流感疫苗，聽到疫苗名稱後反悔不打。施打疫苗示意圖，非新聞當事者。報系資料照

流感疫情正處於高原期，上周門急診類流感就診達12.7萬人次，創下十年來同期新高。許多民眾紛紛前往醫療院所施打流感疫苗。整合醫學專科醫師姜冠宇昨(16)日透過臉書表示，一名年約70至80歲以上的長者前來施打流感疫苗，聽到疫苗名稱後，家屬以命令口吻要求醫護退掛，讓他感嘆，台灣難道是一個連50元都不願意的社會？

姜冠宇在臉書透露一起在診間遇見的奇事。他稱日前一名年約70至80歲以上的長輩經由家屬陪同前來表示要施打流感，由於長者本身話已說不清楚，但他在施打前也詢問過本人：「應該所有廠牌都沒有問題吧？」，但過一會兒後，家屬竟破門而入再次進入診間，指稱長輩因為聽到是高端的流感疫苗，讓他十分生氣表明要拒打，醫師表明：「好，那我留個記錄」後，家屬用命令口吻要醫護退掛，並坦言：「把我們記錄刪掉，我不要付掛號費50元」。

姜醫師感嘆，這起事件讓他覺得很不受尊重，還表示這位沉默的長者「一聽到關鍵字還可以牙起來」，讓他覺得很不可思議；在接受退掛後，姜用臉書直抒感受：「我做錯了什麼？我欠你的嗎？高端不高端，倒還其次，我知道民間收入普遍不好、生活很辛苦，但是有沒有窮到連50元掛號費都可以森七七，我至少有評估你家人的健康狀況吧，醫院人員都有幫妳跑流程吧，這些勞動價值，全都不值，是嗎？」。姜醫師並指在這個「連50元都不願意的社會」，難怪健保費要漲都壓力山大。

網友留言表示：「感覺選後情緒太多」、「可以列病患黑名單嗎？這種超容易有醫療糾紛的」。至於為何長者家屬會連50元掛號費都不願意付，有人則認為：「台灣是一個多數人非常貧窮的社會」。

也有網友詢問現在還有高端可以打嗎？「因為其它品牌都不想打，但是也沒有高端可打了，姜醫師怎麼會有高端啊？」，也有人說：「我打三劑高端，從未確診過，甚至碰到染疫者也安然無恙」、「我也是打高端的，本人也有慢性疾病和三高及癌症病史，但打高端疫苗什麼事都沒有發生，一切都很好」。

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