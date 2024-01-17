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今起3天高溫逾25度 吳德榮：下周日起緩進式寒流發威下探6度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天東北季風減弱，西半部晴朗穩定氣溫升，白天舒適早晚涼。本報資料照片
今天東北季風減弱，西半部晴朗穩定氣溫升，白天舒適早晚涼。本報資料照片

天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起3天氣溫逐日升，高溫逾25度，周下六雨，下周日起緩進式寒流發威，恐下探6度以下。

吳德榮指出，今天受輻射冷卻影響，截至清晨5點13分，竹、苗平地最低氣溫仍降至10度以下，新竹(峨眉鄉)8.6度、苗栗(西湖鄉)9.3度；各地區平地最低氣溫約在11至15度。

東北季風減弱，西半部晴朗穩定氣溫升，白天舒適早晚涼；東半部偶有零星短暫飄雨機率。各地區氣溫北部12至25度，中部11至27度，南部11至28度，東部15至25度。明日、周五(18、19日)各地晴朗穩定、氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部水氣逐漸增多，轉有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周六(20日)鋒面影響、天氣轉變。下周日起鋒後的「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；下周日、一(22日)氣溫逐日下降，下周二(23日)至周四(25日)晨氣溫降至最低，並觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬的平地最低氣溫可降至6度以下，美國(GFS)模式模擬則降得更低。此波寒流高山的降雪機率高，且「雪線」的高度很低(北部約在1000米)，但因各國模式仍不一致，且持續調整中，應繼續觀察最新的模擬。

氣溫 吳德榮 寒流 東北季風

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