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春節大樂透連開19天 頭獎史上最多

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台彩總經理謝志宏（右）昨攜手春節強檔代言人LULU黃路梓茵（左）揭曉新春加碼內容。記者曾吉松／攝影
台彩總經理謝志宏（右）昨攜手春節強檔代言人LULU黃路梓茵（左）揭曉新春加碼內容。記者曾吉松／攝影

台灣彩券公司昨宣布春節電腦彩券加碼活動，以及五款新春限定刮刮樂上市，其中大樂透、威力彩以及BINGO BINGO三款電腦型彩券總加碼獎金高達九點七億元，創史上次高。至於新春限定刮刮樂中最受矚目的二千萬超級紅包，二千萬頭獎增加到八個，則是史上最多。

台彩總經理謝志宏表示，威力彩二月五日當期頭獎加碼二億元；大樂透二月六日至廿四日連續開獎十九天，創下史上最長連續開獎天數紀錄。此外，大樂透二月六日至十日會再加碼三六○組一百萬元「春節大紅包」，每期加開一組九個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任六個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項；若至二月十日「春節大紅包」獎項未全數送出，之後每期仍將繼續加開到全部送出，或是到二月廿四日活動結束為止。

台彩指出，每五分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果二月二日至十八日則連續加碼十七天，是第四屆以來最長的加碼天數，除「基本玩法」一至六星等九個獎項獎金加碼外，「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由六倍提高為七倍。

至於過年期間很受歡迎的新春限定刮刮樂，台彩推出二千萬超級紅包、金龍獎、金龍報喜、攏好運、幸運紅包等五款，其中二千萬超級紅包每張售價二千元，除了頭獎二千萬元獎項有八張，二獎二百萬元加贈賓士休旅車，三獎是一百萬元，今年有一千組，比去年多一五○組。

紅包 大樂透 春節

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