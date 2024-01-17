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新冠病例、死亡 近期最多
上周新冠併發症個案達五三八例、五十五例死亡，分別創近五個月及四個月新高。疾管署發言人羅一鈞昨表示，新冠、類流感等兩大疫情將在農曆年前雙雙進入高峰期，預計一月廿八日至二月三日達到新冠高峰，屆時每日約一萬兩千至一萬五千人感染。
防疫醫師林詠青表示，上周新增新冠死亡個案中，最年輕案例為中部四十多歲女性，過往有糖尿病病史、免疫系統疾病以及腎臟疾病，未接種ＸＢＢ新冠疫苗。十一月下旬咳嗽有痰，後續出現發燒、呼吸困難，被送至急診時，已有嚴重低血氧。該個案住院期間一度好轉，但仍不幸於一月上旬死於合併呼吸衰竭，從發病到死亡共六周，病程較長。
疾管署合約實驗室近四星期新冠變異株監測報告顯示，本土社區檢出病毒株以EG.5最多，占五成八，其次為JN.1 （占三成一）及XBB.1.5 （占百分之五）等。羅一鈞表示，傳染力更強的JN.1將在農曆春節前成為社區主流病毒株。
疾管署今年一月三日起，於桃園國際機場提供新冠家用快篩試劑，供入出境旅客自由領取，截至一月十五日，累積發放試劑數量達卅點一萬人次。
羅一鈞表示，即日起增加高雄國際機場、金門小三通碼頭定點定時提供新冠快篩讓旅客領取，將持續在二月底，屆時視疫情狀況決定是否延長。
本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠ＸＢＢ疫苗者占九成九。羅一鈞提醒，新冠疫情將於農曆春節前達到高峰，加上出國旅遊人數眾多，建議盡早接種新冠ＸＢＢ疫苗，提高保護力。
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