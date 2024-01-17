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類流感就診數 創10年同期新高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
兒童急診醫師表示，近期小兒急診室來診人次雖然不像去年9、10月爆量，但高燒病童占了很大一部分，其中以腺病毒、流感居多。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
兒童急診醫師表示，近期小兒急診室來診人次雖然不像去年9、10月爆量，但高燒病童占了很大一部分，其中以腺病毒、流感居多。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

類流感疫情處高原期，上周門急診類流感就診達十二萬七千人次，創下十年來同期新高，疾管署預估春節前一周將達到高峰，屆時單周就診人次恐達十五萬；上周另增四十二例流感併發重症、十一例死亡個案，最年輕案例為七歲女童，感染Ａ型流感後出現罕見「急性壞死性腦病變」，發病五天後過世。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內類流感疫情已進入流行期，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體結果顯示，前三名為腺病毒、流感病毒、副流感病毒；此外，另有呼吸道融合病毒、新冠病毒於社區活動。

疾管署防疫醫師林詠青說明流感死亡個案狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明流感死亡個案狀況。記者李青縈／攝影
上周門急診類流感就診人次為十二萬七二二九人次，另增四十二例流感併發重症，其中卅例未接種流感疫苗，以及十一人死亡，年齡介於未滿十歲至九十歲以上，其中八例未接種流感疫苗。

防疫醫師林詠青表示，最年輕的死亡個案為北部七歲女童，也是今年最年輕死亡案例，過往沒有潛在病史，去年十月初接種本季流感疫苗。今年一月初出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，到診所就醫，快篩確認為Ａ型流感，服用抗病毒藥物。

不過，女童返家後出現步態不穩、全身痙攣，以及發燒逾四十度，家長陪同至大型醫院急診就醫。電腦斷層檢查顯示為腦水腫，研判是流感併發腦炎，緊急收治加護病房，但病況持續惡化，進一步確認為罕見「急性壞死性腦病變」。

該女童住院期間血氧濃度降低，甚至無法自主呼吸，住院第四天過世。林詠青提醒，家長如發現孩子感染流感病毒後，出現發紺、缺氧或是抽搐、痙攣等神經學症狀，極可能為肺部或腦部併發症所致，應盡速就醫。

公費流感疫苗累積接種六四○多萬劑，兒童流感疫苗首打族（未滿九歲且初次接種流感疫苗）已有十四萬九千人，其中五萬九千人只打第一劑疫苗，尚未接種第二劑。疾管署發言人羅一鈞提醒，未打滿兩劑疫苗保護力恐不足，目前全國公費流感疫苗僅剩十七萬餘劑，家長務必讓小朋友接種第二劑。

流感疫苗 類流感 疫情

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