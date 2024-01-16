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肺癌預約未來多年癌王？ 醫點1關鍵預估：發生率將居高不下

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署最新癌症登記統計，2021年新發生癌症人數為12萬1762人成為新癌王。示意圖／ingimage
國健署最新癌症登記統計，2021年新發生癌症人數為12萬1762人成為新癌王。示意圖／ingimage

衛福部國健署今公布肺癌篩檢最新執行成果，共有7萬8000人接受篩檢篩出956名肺癌確診個案，且8成5為早期（第0、1期），但高風險族群篩檢率僅一成，恐怕還有很多黑數。醫師預估，近年國健署推動公費LDCT肺癌篩檢，確實揪出許多早期癌，但肺癌形成通常得累積十數年以上，預估接下來幾年，肺癌發生率依舊會居高不下。

國健署最新癌症登記統計，2021年新發生癌症人數為12萬1762人成為新癌王。國健署癌症防治組長林莉茹表示，推估國內肺癌高風險族群，家族史約20萬人、重度吸菸則有25萬至30萬左右，整體高風險族群45萬至50萬，整體篩檢率約1成多，且逐年有成長，但仍需要加強推動。

林莉茹指出，國健署110年7月推動高風險族群公費LDCT肺癌篩檢，截至113年1月2日止，全國已有7萬8000位民眾接受檢查，並找出956名確診肺癌個案，其中813人、約8成5為早期（第0及1期）個案，僅113人為晚期（第3及4期）。

北醫大副校長、胸腔內科醫師李岡遠指出，肺癌患者愈來愈多是台灣目前的現況，但肺癌的發生往往是多因子，最高風險的行為是「吸菸」，其次則是環境暴露，例如木工、交通警察、廚師等充滿粉塵、油菸的環境，都是潛在慢性肺病的族群，同時增加肺癌風險。

「空氣污染對肺癌的影響通常得十數年才能發現。」李岡遠說，肺癌的形成是經年的累積，而近年空污已改善許多，但目前肺癌發生率卻在上升，一來是吸菸率有上升，二來則是國健署針對高風險族群推動早期肺癌篩檢，透過低劑量電腦斷層（LDCT），篩出許多早期患者，未來幾年肺癌發生率可能還是會居高不下。

李岡遠表示，肺癌篩檢未來會愈來愈多「早期篩出」的個案，晚期肺癌將愈來愈少，這也是癌症預防策略的目標；要預防罹患癌症，生活型態、空氣汙染都可能會影響，不良的食品添加物也容易造成身體細胞不健康，造成突變、導致癌症，建議儘量避開不健康食物，醃漬類或使用過多防腐劑的食物。

胸腔內科醫師李岡遠指出，國健署推動高風險族群公費LDCT篩檢，篩出許多早期患者，未來幾年肺癌發生率可能還是會居高不下。本報資料照
胸腔內科醫師李岡遠指出，國健署推動高風險族群公費LDCT篩檢，篩出許多早期患者，未來幾年肺癌發生率可能還是會居高不下。本報資料照

肺癌 風險 癌症 國健署 醫師

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免費LDCT肺癌篩檢 首波2萬人可再免費受檢

肺癌公費篩檢率僅1成 醫分析：多數老菸槍不在意

推動定期肺癌篩檢 須關注家族病史

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