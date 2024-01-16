在野促修人工生殖法 民團：單身女性、女同志應優先通過

「人工生殖法」將成為新一屆立院修法重點，準民眾黨不分區立委陳昭姿、國民黨不分區立委陳菁徽均希望盡速完成人工生殖法修法，但較為爭議的代理孕母部分卻未有共識。民間團體則認為，單身女性與女同志使用人工生殖目前並無障礙，應優先通過。

陳菁徽表示，就任後將針對不需要代理孕母的單身女性、女同志、未婚異性戀情侶部分，優先通過；陳昭姿則希望優先將傳統異性戀不孕症夫妻，開放代理孕母部分優先通過。

同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍則主張，單身女性、女同志族群開放人工生殖早已有社會共識，應優先修法；開放代孕者仍有代孕機構規範、女性身體自主權保障、商業化代孕議題，以及多方法律權益等問題得考量，不宜倉促修法，新國會應提出更完整的版本，而非喊口號式的說要支持，卻沒有實體作為。並強調，討論生育權不應再有異性戀優先的觀念。

台灣伴侶權益推動聯盟今也進一步發聲明指，伴盟欣見新任立委積極關注人工生殖議題，伴侶盟一向主張人人都有平等成家的權利，不應該因為性傾向或婚姻狀態而有差別待遇，台灣早已開放異性戀夫妻接受捐精與捐卵，在既有規定上直接開放單身女性與女同志配偶接受捐精理所應當，因此伴盟主張應優先處理。

至於因為子宮缺損而有代孕需求的異性戀與女同志配偶、又或是想生育卻缺乏子宮的男同志配偶與單身者，伴盟認為，因代孕需要借助第三人的子宮孕育孩子，高度涉及第三人的身體自主權，應擴大社會討論，在確保代孕者權益與子女最佳利益的原則下進行研議。