赴北榮演講 林懷民分析東西方舞蹈曝雲門感動人心關鍵

雲門舞集創辦人林懷民今天至台北榮總醫院大師講堂，以「短腿的人跳的舞」為題分享。他從神話、建築及文化分析，東西方舞蹈最顯著的差異，即是東方舞蹈不講規矩，舞蹈動作貼地時候較多，且沒有劇情，卻能讓觀眾從空靈開始，進入安靜、沈澱、思考的三部曲，落下感動的眼淚，這也是雲門舞集感動人心的關鍵。

台北榮總院長陳威明介紹林懷民與該院的交集。他提到，去年春天，林懷民致贈北榮2隻黑天鵝，並親自命名療療、癒癒，成為病人及家屬最喜愛的寵物；自己從副院長任內開始在北榮植樹、栽花，至今已種植至少4萬棵植物，選擇植物品種時，總會請益林懷民，得知哪些植物能有療癒功效。

林懷民說，自己19歲時在台北中山堂看西方舞蹈「天鵝湖」，一位帶著上海口音的大媽在旁大喊，這種舞中國人做不來，原因正是「腿太短」。後創辦雲門，林懷民意識到東、西方舞蹈的不同，西方舞蹈制式化，講求「規格」，東方舞蹈訓練過程中也講規格，但在舞蹈中打破規格；西方舞蹈、建築藝術均呈現「向上延伸」，例如米蘭大教堂參天的高塔、芭蕾舞蹈中舞者被高高拋起，東方舞蹈、建築都比較內斂，以雲門的表演為例，舞者多是蹲著，幾乎沒有站立的環節。

「北京天壇形貌高大，但它不強調高度，而是關注天圓地方的建築概念。」林懷民說，東方人從建築到神話故事，都強調「橫向發展」，與西方「上達天聽」的想法不同，夸父追日的神話即是一例，故事中夸父向著太陽「水平」跑去；除天壇以外，中國人的代表建築北京紫禁城，屋簷也不張揚，不像台灣南部某些廟宇，屋簷近乎囂張的往外擴展，「小就會張揚，大反而內斂。」

林懷民說，舞蹈反映文化，華人文化強調圓融、圓滿，且要蹲得低。西方舞者要蹲馬步可說是天方夜譚，但對華人舞者來說，再尋常不過，因為文化中就是如此，插秧、收割都是向下蹲踞的動作，反觀西方人，連撿拾稻穗都不彎腰，而是以長柄鐮刀輔助，從畫家米勒的名畫「拾穗」可見一斑。

「雲門的舞蹈，有空靈的思維，且富有秩序，有秩序才能安靜，安靜才能沈澱，沈澱才能思考。」林懷民表示，東方舞蹈不追求舞者腿打得多直、拍子準確與否，而是強調「氣運生動」，且注重呼吸、吐納，表演的時候觀眾的呼吸被舞者帶動，進入「安靜、沈澱、思考」的三部曲，雖不像西方一樣有高潮迭起的劇情，而是「空靈」的展現，卻更能感動觀眾。

台北榮總副院長王署君在演講後提問，東方舞蹈講求呼吸，但西方把呼吸運用得淋漓盡致，例如近期很流行的瑜伽，這是否有機會用於治療？林懷民未正面回應，僅笑說，舞者自信、健康、漂亮的身體，是雲門最讓他感動的地方，一齣舞蹈不必有故事主軸，觀眾只要放鬆，「讓舞跟你在一起，想哭就哭、想睡就睡。」讓心情從安靜到沈澱，很多決定也能做對，例如投票的決定。