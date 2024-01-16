機車道訓今年朝未取得駕照者試辦 有2千個補助名額

根據交通部統計，每年平均有1700人死於交通事故，交通部公路局去年針對已取得駕照者試辦機車道路訓練課程。公路局表示，今年將擴大針對尚未取得駕照者試辦，約有2千個補助名額，補助金額尚在研議中，但預計會增加至少1倍駕訓班投入，盡量讓每縣市都有駕訓班參加。

交通部2019年起辦理機車駕訓補助計畫，去年針對已取得駕照者進行機車道路訓練，總計近2100人報名。公路局表示，今年配合法規修正，將透過「駕駛學習證」讓尚未取得駕照者進行機車道路訓練，目前保險等配套都已到位，試辦駕訓班可望從去年14家增加1倍至28家。

目前全台約有200多家駕訓班，公路局表示，機車道路訓練現由全台7處監理所轄下14家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，總計3小時課程；今年規劃增加1倍駕訓班參加，總計5小時課程，目前本島不少縣市都已經有駕訓班表達意願，離島金門縣也有1家願意加入。

公路局表示，交通部2019年起辦理機車駕訓補助計畫，截至2022年違規風險已降低至56%、肇事風險降至35%，目前汽車已納入一般道路考照，未來機車也可能是這個趨勢，希望逐步推廣機車道路訓練。

公路局進一步說明，今年正式實施前將辦理北、中、南駕訓班集訓，確保教材統一，另有示範影片，訓練項目包括即時煞車、S型、大型車交會等，道路訓練則是在受訓者前後各安排一輛教練車跟隨。