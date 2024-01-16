類流感就診人次創10年新高 女童染A流罕見腦病變死亡
類流感疫情處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，門急診類流感就診達12.7萬人次，創下10年來新高。檢出的呼吸道病毒以腺病毒跟流感最多。
今年第2周（1月7日～1月13日）門急診類流感就診人次為12萬7229人次，近期呈上升趨勢且為近十年同期最高。郭宏偉表示，近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（40.1%）及流感病毒（38.7%）為多，其次為副流感病毒(11.1%)，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。
郭宏偉表示，上周（1月9日至15日）新增42例流感併發重症（5例A型H1N1、34例A型H3N2、3例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗。另新增11例死亡（3例A型H1N1、7例A型H3N2、1例B型），年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中8例未接種流感疫苗。
疾管署防疫醫師林詠青補充，最年輕的死亡個案為北部7歲女童，也是今年最年輕死亡個案，過往沒有潛在病史，並在去年10月初有接種本季流感疫苗。該女童今年1月初出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，因此到診所就醫，經快篩確認為A型流感，並且有開立抗病毒藥物。女童返家後出現促步態不穩、全身痙攣，以及發燒逾40度，因此又到急診就醫。
林詠青說，經電腦斷層檢查顯示腦水腫，為流感併發腦炎，後續收治加護病房治療，但病況持續惡化，為罕見「急性壞死性腦病變」。女童住院期間血氧濃度降低，甚至無法自主呼，住院第四天過世。他提醒，民種感染流感後，若是出現發紺缺氧或是神經學症狀（如抽搐、經攣等）可能是肺部或腦部併發症的症狀，應儘速就醫。
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