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古亭河濱花海驚見白色大帆船 美拍限定只到2月底

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北古亭河濱公園花海現正綻放中，今年新增船型瞭望台、稻草捆等不少裝置藝術，民眾能夠一覽花海全貌，開啟360度全景拍攝模式。圖／水利處提供
台北古亭河濱公園花海現正綻放中，今年新增船型瞭望台、稻草捆等不少裝置藝術，民眾能夠一覽花海全貌，開啟360度全景拍攝模式。圖／水利處提供

台北賞花好去處古亭河濱公園，逾1公頃色彩繽紛的花海現正綻放中，今年還新增船型瞭望台、49個稻草捆等不少裝置藝術，能夠一覽花海全貌，開啟360度全景拍攝模式，尤其花叢間的大型彩色球燈傍晚亮起，有如花朵聚光燈，搭配串串燈光點綴，為大片花海營造不同夢幻氛圍，花期一路持續到2月下旬。

台北市工務局水利工程處今年打造約3200坪的花海，不只民眾熟悉的矮牽牛、粉萼鼠尾草、醉蝶花，還有農民休耕常種的大波斯、黃波斯菊等綠肥作物，而可食性香草的小油菊、芳香萬壽菊點綴其中，成串小花的寶石鼠尾草、柳葉天使花，更增添視覺饗宴的豐富度。

水利處河川管理科表示，今年古亭河濱公園大走鄉村原野風，現場設有49個稻草捆、不少休憩帳篷，以及點綴串燈的數座野餐桌椅，讓民眾彷彿在點點星光下野餐、賞花，充滿浪漫氣息。至於大型船型眺望台，可遠眺花海並作為絕佳拍照打卡點，白色船身與五顏六色花朵，讓人有如在花海間「乘風破浪」。

古亭河濱公園交通易達性高，搭乘捷運松山新店線至公館站4號出口出站，公車則是小30、895、311、311區間車、254區間車在自來水博物館站下車，往永福橋方向步行約10分鐘，從永福橋下越堤階梯進入公園，走下越堤階梯後右轉，即可到訪花海。

古亭河濱公園花海現場不少白色帳篷，民眾可以休憩賞花，度過美好一天。圖／水利處提供
古亭河濱公園花海現場不少白色帳篷，民眾可以休憩賞花，度過美好一天。圖／水利處提供
今年古亭河濱公園大走鄉村原野風，現場設有49個稻草捆、不少休憩帳篷，以及點綴串燈的數座野餐桌椅，讓民眾彷彿在點點星光下野餐、賞花，充滿浪漫氣息。圖／水利處提供
今年古亭河濱公園大走鄉村原野風，現場設有49個稻草捆、不少休憩帳篷，以及點綴串燈的數座野餐桌椅，讓民眾彷彿在點點星光下野餐、賞花，充滿浪漫氣息。圖／水利處提供
古亭河濱公園花海是台北賞花好去處，花期一路持續到2月下旬。圖／水利處提供
古亭河濱公園花海是台北賞花好去處，花期一路持續到2月下旬。圖／水利處提供
古亭河濱公園有著約3200坪花海，此處為黃色系的小油菊、黃橘色的波斯菊花海。圖／水利處提供
古亭河濱公園有著約3200坪花海，此處為黃色系的小油菊、黃橘色的波斯菊花海。圖／水利處提供
台北賞花好去處古亭河濱公園，現場設有數座野餐桌椅，讓民眾彷彿在點點星光下野餐、賞花，充滿浪漫氣息。圖／水利處提供
台北賞花好去處古亭河濱公園，現場設有數座野餐桌椅，讓民眾彷彿在點點星光下野餐、賞花，充滿浪漫氣息。圖／水利處提供

野餐 賞花 裝置藝術

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