快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雪季台18、台14甲線路面常結冰打滑 注意CMS推播警示

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
台14甲線合歡山公路水晶宮路段及落鷹山莊附近彎道路段，因位處背陽側日照不足，凌晨局部結冰機率高。圖／公路總局提供
台14甲線合歡山公路水晶宮路段及落鷹山莊附近彎道路段，因位處背陽側日照不足，凌晨局部結冰機率高。圖／公路總局提供

雪季期間山區道路路況難以掌握，公路局中部養工局針對台18線塔塔加路段及台14甲線昆陽至松雪樓（水晶宮）路段，發布路面結冰的CMS推播警示，除已擺設交通錐外，並請交通維持保全守視及提醒用路人小心慢行

信義工務段指出，台18線108至108.5公里玉山塔塔加路段，近來因冷氣團來臨，高海拔地區的輻射冷卻溫度下降至冰點上下，已出現局部路面（肩）結冰現象，目前已擺設交通錐及CMS推播警示，同時提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；如轄區下（積）雪或路面結冰影響行車時，強調將視情況辦理車輛管制相關作為。

埔里工務段表示，合歡山台14甲線29至33公里昆陽至松雪樓路段，因輻射冷卻溫度下降至冰點上下，局部路面結冰，是遊客所謂的水晶宮路段，過去常發生車輛追（推）撞的事故，籲請用路人小心駕駛，並提醒用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應，小心慢行，管制路段仍視現況機動調整，另依113年合歡山雪季公告事項，路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

公路局中工局指出，高山地區冬季天氣變化大，籲請遊客前往高山地區，欲行駛台18線、台14甲線的用路人，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。

玉山塔塔加園區近來路旁邊坡已有結霜情形，特別是路面結冰容易造成車輛打滑，籲民眾務必減速通行。圖／玉管處提供
玉山塔塔加園區近來路旁邊坡已有結霜情形，特別是路面結冰容易造成車輛打滑，籲民眾務必減速通行。圖／玉管處提供

慢行

延伸閱讀

影／高雄情侶凌晨愛河散步男失足落水 女友緊張到「心痛」

下周強冷空氣 賈新興：最低恐7度高山可能下雪

影／女駕駛追撞載蛋小貨車 汐止大同路面蛋液流滿地

大順路塞車有解？ 陳其邁拚「龍德新路工程」月底完工

相關新聞

類流感就診人次創10年新高 女童染A流罕見腦病變死亡

類流感疫情處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，門急診類流感就診達12.7萬人次，創下10年來新高。檢出的呼吸道病毒以...

整盒「焦黑鍋貼」遭諷致癌物！八方雲集致歉：停業1天

敢吃「焦黑的鍋貼」嗎？近日有網友於爆料公社二社發文分享自己前往八方雲集中和新生店消費，但只見照片中的鍋貼多數外皮焦黑、難...

雪季台18、台14甲線路面常結冰打滑 注意CMS推播警示

雪季期間山區道路路況難以掌握，公路局中部養工局針對台18線塔塔加路段及台14甲線昆陽至松雪樓（水晶宮）路段，發布路面結冰...

肺癌公費篩檢率僅1成 醫分析：多數老菸槍不在意

衛福部國健署111年7月推動高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT），推動近3年共7萬8000位民眾前來篩檢，...

馬來西亞進口黑芝麻「磷化氫」超標 專家：過量恐致死

馬來西亞輸入黑芝麻，被食藥署於邊境檢出農藥「磷化氫」殘留量超標，3萬8400公斤全退運或銷毀。磷化氫是由錠狀的磷化鋁與空...

新冠併發症、死亡創新高 中部熟女發病到死亡歷經6周

新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠高峰預計在1月28日至2月3日達到高峰，每日約會有1.2萬至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。