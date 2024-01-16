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雪季台18、台14甲線路面常結冰打滑 注意CMS推播警示
雪季期間山區道路路況難以掌握，公路局中部養工局針對台18線塔塔加路段及台14甲線昆陽至松雪樓（水晶宮）路段，發布路面結冰的CMS推播警示，除已擺設交通錐外，並請交通維持保全守視及提醒用路人小心慢行。
信義工務段指出，台18線108至108.5公里玉山塔塔加路段，近來因冷氣團來臨，高海拔地區的輻射冷卻溫度下降至冰點上下，已出現局部路面（肩）結冰現象，目前已擺設交通錐及CMS推播警示，同時提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；如轄區下（積）雪或路面結冰影響行車時，強調將視情況辦理車輛管制相關作為。
埔里工務段表示，合歡山台14甲線29至33公里昆陽至松雪樓路段，因輻射冷卻溫度下降至冰點上下，局部路面結冰，是遊客所謂的水晶宮路段，過去常發生車輛追（推）撞的事故，籲請用路人小心駕駛，並提醒用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應，小心慢行，管制路段仍視現況機動調整，另依113年合歡山雪季公告事項，路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。
公路局中工局指出，高山地區冬季天氣變化大，籲請遊客前往高山地區，欲行駛台18線、台14甲線的用路人，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。
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