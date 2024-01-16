雪季台18、台14甲線路面常結冰打滑 注意CMS推播警示

雪季期間山區道路路況難以掌握，公路局中部養工局針對台18線塔塔加路段及台14甲線昆陽至松雪樓（水晶宮）路段，發布路面結冰的CMS推播警示，除已擺設交通錐外，並請交通維持保全守視及提醒用路人小心慢行。

信義工務段指出，台18線108至108.5公里玉山塔塔加路段，近來因冷氣團來臨，高海拔地區的輻射冷卻溫度下降至冰點上下，已出現局部路面（肩）結冰現象，目前已擺設交通錐及CMS推播警示，同時提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；如轄區下（積）雪或路面結冰影響行車時，強調將視情況辦理車輛管制相關作為。

埔里工務段表示，合歡山台14甲線29至33公里昆陽至松雪樓路段，因輻射冷卻溫度下降至冰點上下，局部路面結冰，是遊客所謂的水晶宮路段，過去常發生車輛追（推）撞的事故，籲請用路人小心駕駛，並提醒用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應，小心慢行，管制路段仍視現況機動調整，另依113年合歡山雪季公告事項，路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。