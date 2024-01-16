國家圖書館館長曾淑賢今退休 傳將由成大圖書館長王涵青接任

國家圖書館館長曾淑賢今天榮退，傳將由成大生物科技與產業科學系特聘教授、成大圖書館館長王涵青接任。根據成大圖書館網站資料顯示，王涵青於108年2月起擔任成大圖書館館長至今。教育部剛才證實了這項人事消息，至於為何選任王涵青，教育部稍等將發新聞稿對外說明。

有圖書館「讀書會之母」的曾淑賢館長退休後由翁誌聰副館長暫代，新任館長將於2月1日到任，今天上午傳出人選就是現任成大圖書館館長、甲殼類疾病專家王涵青接任。教育部剛才對外證實此項人事消息。

王涵青為國立中山醫學大學公共衛生學士、台灣大學海洋研究所碩士、台灣大學動物學博士，研究專長為甲殼類免疫學、甲殼類病毒學、系統生物學，曾獲得2022年科技部2030跨世代年輕學者方案國際年輕傑出學者等獎項。