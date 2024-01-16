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平溪天燈節2月中登場 新北宣布龍年活動7亮點

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2023年新北市平溪天燈節第二場「情定平溪 Yes, I Do」活動，基北北桃4首長共同為愛心造型主燈題字祈福放飛。本報資料照片
2023年新北市平溪天燈節第二場「情定平溪 Yes, I Do」活動，基北北桃4首長共同為愛心造型主燈題字祈福放飛。本報資料照片

一年一度的新北市平溪天燈節，今年將於2月17日於平溪國中及2月24日元宵節當日十分廣場登場，新北市觀光局今宣布7大活動亮點，邀請民眾迎接龍年到來。

今年登場的龍年天燈節活動包括新北幣優惠龍厚哩，與新北幣優惠結合給民眾商家優惠。掃描活動現場的QR code，即可獲得指定店家新北幣100元優惠券。限定聯名便當龍厚呷，天燈節與台鐵聯名合作推出冬日暖心限定便當1100份，將於2月15日至25日於台北車站、松山車站及南港車站販售。

599遊程小旅行龍趣味，帶領民眾前往平溪區秘境如望古瀑布、慶和吊橋及觀音巖等地並進行深度導覽之外，還有手作體驗、599遊程限定紀念品及100元商圈抵用券等好禮，讓大家在平溪天燈節盡興而歸。淨山文化走讀龍總來，與新北市山岳協會及新北市平溪區龍安社區發展協會合作，帶領民眾淨山的同時，也深入瞭解平溪的生態環境，既維護了山林整潔，亦深度探訪平溪山林景緻與文化。

天燈最強攝手龍來拚，天燈攝影比賽期待透過不同視角留下令人印象深刻的平溪，攝手競逐可獲最高5千元獎金。百人國際心願龍升空，由平溪做東領頭祈福，徵集百人跨國心願，讓心願不分國籍，一同在平溪天燈節百燈齊放。

精彩卡司龍底加，青春活力美少女組成的舞團 fbgirlz，團員皆為目前現役啦啦隊超高人氣隊員組成，包含富邦勇士啦啦隊、中信兄弟啦啦隊、樂天女孩等，由超高人氣、最強啦啦隊女孩短今、檸檬、琳妲組成表演卡司。還有其他表演團體分別在天燈活動登場。

2024平溪天燈節官方網頁：https://skylantern.ntpc.gov.tw

新北市觀光局今宣布天燈7大活動亮點活動，邀請民眾迎接龍年到來。記者李定宇／攝影
新北市觀光局今宣布天燈7大活動亮點活動，邀請民眾迎接龍年到來。記者李定宇／攝影

平溪 天燈

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