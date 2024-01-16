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推動定期肺癌篩檢 須關注家族病史

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

定期篩檢找出早期肺癌病患，發現超過7成肺癌個案有家族病史！國健署癌症防治組組長林莉茹16日於記者會指出，肺癌患者有家族病史的比例，甚至是癮君子的兩倍，呼籲符合資格的民眾定期接受肺癌篩檢。台灣胸腔外腔醫學會理事長陳晉興指出，民眾可接受肺癌篩檢，並定期追蹤狀況。

篩檢找出早期患者

國健署已將肺癌篩檢納入補助，高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層檢查。國健署署長吳昭軍指出，肺癌已成為死亡率最高的癌症，更超越大腸癌，肺癌早期無明顯特徵，存活率低，癌症不同階段也會影響到預後。

他說，所以能早期發現肺癌非常重要，低劑量電腦斷層檢查能早期偵測到肺炎，將長期吸菸者與有肺癌家族史的高風險族群，納入篩檢對象。吳昭軍說，截至113年1月，全國有7萬8千位民眾接受檢查，找出956個肺癌確診個案，其中早期個案就佔了85.1%，呼籲符合資格的人都接受肺癌篩檢。

林莉茹表示，肺癌於111年造成超過1萬人死亡，包括吸菸、室內外空汙、家族病史與石綿等物質，都是肺炎的危險因子。她指出，肺癌篩檢服務篩檢出的確診個案當中，有694人具家族病史、228人為重度吸菸者。

家族病史高風險

台灣肺癌學會秘書長柯皓文則說，抽菸確定會造成肺癌的危險因子，戒菸一定能降低癌症發生的發生率。他說，隨著國健署推廣肺癌篩檢，民眾健康意識也有提高，在臨床經驗上也能看到，愈來愈多民眾願意自費接受低劑量電腦斷層檢查。

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