每2人確診肺癌就有1人末期 6成發現都晚期、錯過早療

衛福部國健署最新癌症登記統計顯示，肺癌成為國人發生率第1名的癌別。為預防肺癌，國健署111年7月起推動高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，截至今年1月2日為止共有7萬8000位民眾篩檢，並篩出956名肺癌確診個案。國健署癌症防治組長林莉茹表示，擴大篩檢中早期發現個案佔了85.1%，但全台每2個肺癌確診就有1例是末期，晚期個案占6成以上，容易錯過早期治療機會。

根據最新癌症登記報告顯示，110年肺癌首度成為台灣發生人數最多的癌症，肺癌也是我國及全球死亡率最高的癌症；同時，111年肺癌標準化死亡率為每10萬人21.8人，相較民國100年每10萬人26人，已下降16.2%，但仍是死亡率第1名的癌症，佔111年所有癌症死亡人數的5分之1、19.4%。

國健署高風險肺癌篩檢將已邁入第3年，共7萬8000人參與。林莉茹表示，篩檢共找出956名確診肺癌個案，其中813人，約8成5為早期（第0及1期）個案，僅113人為晚期（第3及4期）。與110年癌症登記資料比較，新診斷肺癌個案僅3成5為早期確診，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌，讓民眾儘早接受治療。

林莉茹分析，接受篩檢的民眾，男性占56.9%、4萬4381人，女性占43.1%、3萬3619人；具肺癌家族史佔56.2%、4萬3853人，重度吸菸者39.9%、3萬1111人，兩者兼具3.9%、3036人。分析發現，女性89.9%具肺癌家族史，男性以重度吸菸者為主63.2%。

林莉茹指出，早期肺癌（第0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期僅剩1成。台灣每2名肺癌確診就有1例已是第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。肺癌患者存活率較低，主要是早期肺癌無明顯症狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。

國健署統計也發現，在高風險LDCT篩檢中早期篩出肺癌的患者，大多數是家族史因素居多。林莉茹表示，具肺癌家族史患者，90.4%都是早期肺癌發現，晚期發現僅7%。重度吸菸者早期發現比率則為69.3%，晚期發現25.9%，雖說重度吸菸者較多晚期才發現，但仍比全國的早期發現35.3%、晚期發現61.3%來得好許多。

國健署長吳昭軍呼籲，符合資格但還沒有篩檢的高風險族群，或是111年篩檢結果無異常的民眾，請關注自己的健康、把握自己的權益，持續定期接受篩檢，降低肺癌的威脅。