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季節型憂鬱症求診病患多2成 醫師建議多曬暖陽、運動

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
冬天、氣溫低時、陰雨，心情就莫名地容易低潮、負面、凡事提不起勁，容易引發季節型憂鬱症。圖／嘉義基督教醫院提供
冬天、氣溫低時、陰雨，心情就莫名地容易低潮、負面、凡事提不起勁，容易引發季節型憂鬱症。圖／嘉義基督教醫院提供

農曆春節即將來臨，但是低溫、陰雨、寒風颼颼，情緒似乎感到特別陰鬱敏感、起伏波動大。嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信醫師表示，從去年年底天氣明顯轉冷開始，因情緒疾患發作到院求診的患者上升1至2成，許多患者反應沒有遭遇特定壓力，但一到冬天、氣溫低時、年節期間心情就莫名地容易低潮、負面，建議除藥物配合治療外，有機會就多接觸陽光及做有氧運動。

李姓女子是憂鬱症患者，經治療後恢復情況佳，已穩定近1年，但從1個多月前開始，常感到莫名的低潮心傷，負面念頭反覆停不下來，精神不佳，連早上要起床都很困難，甚至會有恐慌感，於是至嘉基精神科就診，經醫師問診後發現近期並沒有新的壓力事件，但回顧過去病史發現李女在秋冬季節都較特別容易心情憂鬱、焦慮。經過藥物調整，因為有些副作用，於是經與醫師討論後，進行一個療程的TMS經顱磁刺激治療，也在醫師的指導下調整生活作息，心情低落狀況明顯降低，活動量也能逐漸增加，身心都回到原本生活的軌道上。

醫師盧偉信提醒，冬季的確是憂鬱症的好發季節，特定族群甚至會固定在冬季憂鬱症發作，稱為季節型憂鬱症。冬天發作的季節型憂鬱患者較常出現非典型的憂鬱症狀，例如食慾增加、睡眠過多，也較常見於女性、有家族憂鬱症病史的人。季節型憂鬱的病因可能跟日照時間有關，冬天陽光時間較短，會影響到人體內部的生理時鐘，進而干擾褪黑激素的代謝、血清素的功能，特別是先天視網膜對於光刺激敏感、或是帶有特定潛在基因者更易受影響。緯度越高的國家，冬季憂鬱的比率也越高。

對於情緒容易受季節影響的民眾，可以多留意自己接觸陽光的時間。盧偉信表示，早上曬太陽的效果最好，特別是憂鬱症患者最好能在清晨8點前的時段接觸陽光30到60分鐘，如同時走路或是做有氧運動更佳。萬一清晨的時間有困難，仍應盡量在下午2點以前接觸陽光，對生理時鐘較有正向的調節作用。特定藥物已經證實能治療或預防季節型憂鬱症，而如對藥物效果不佳或有副作用，則可考慮非藥物療法，如TMS經顱磁刺激術、或心理治療等等，適當治療憂鬱症才能避免生活功能、大腦認知功能退化甚至自殺的風險。

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醫師建議，憂鬱症患者最好能在清晨８點前的時段接觸陽光30到60分鐘，有助改善讓情緒轉佳。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師建議，憂鬱症患者最好能在清晨８點前的時段接觸陽光30到60分鐘，有助改善讓情緒轉佳。圖／嘉義基督教醫院提供
冬天、氣溫低時、陰雨，心情就莫名地容易低潮、負面、凡事提不起勁，容易引發季節型憂鬱症。圖／嘉義基督教醫院提供
冬天、氣溫低時、陰雨，心情就莫名地容易低潮、負面、凡事提不起勁，容易引發季節型憂鬱症。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師建議，憂鬱症患者最好能在清晨８點前的時段接觸陽光30到60分鐘，有助改善讓情緒轉佳。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師建議，憂鬱症患者最好能在清晨８點前的時段接觸陽光30到60分鐘，有助改善讓情緒轉佳。圖／嘉義基督教醫院提供

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