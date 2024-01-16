新生兒人數逐年降 專家：預防感染症可減新生兒死亡

去年出生人數創歷史新低，台灣新生兒數量也逐年下滑。林口長庚醫院新生兒科近期舉辦「新生兒感染防治新進展」國際研討會。專家指出，感染症是導致新生兒死亡的重要原因之一，近年感染症猖獗，新生兒抵抗力低，若能有效做好感染症防治，將可減少新生兒死亡並改善兒童健康。

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲指出，新生兒敗血症和腦膜炎是導致新生兒死亡與重大後遺症的重要因素之一，若能有效的防治，將有助減少新生兒死亡並改善兒童健康。

與會的英國倫敦學院大學兒童醫院藥理學教授Joseph Standing，則於會中從藥物動力學的角度介紹腦膜炎的藥物治療，說明如何讓抗生素藥物在新生兒的腦部達到理想治療劑量。

國際知名的感染科醫師、抗生素及微生物學專家，美國加州大學醫學院聖地牙哥兒童醫院教授John Bradley，也於會中分享新生兒敗血症及腦膜炎治療之國際最新進展。

林口長庚兒童內科部部長朱世明表示，透過國內外學者交流，凝聚國內對新生兒感染防治的共識，對於提升新生兒的照護品質與促進兒童健康，有莫大助益，林口長庚積極推動醫療國際化，展開國際合作，除與多所國外醫院簽訂合作備忘錄，也將持續與全球專家學者交流。

另外，為提升新生兒轉診救護時效，林口長庚醫院成立24小時轉診專線，由兒科醫師領軍展開新生兒外接服務，2020年再將重難罕病童增列入外接服務範圍；2023年再運用5G救護車進行外接服務，增進新生兒及重難罕病童之轉送安全。

「新生兒感染防治新進展」國際研討會已於1月13日舉行，邀集衛生福利部醫事司司長劉越萍、台灣新生兒學會理事長林鴻志、長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊、林口長庚醫院院長陳建宗、林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延等國內外專家，逾百人與會。