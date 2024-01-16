聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年前大掃除 復健科醫師提供5大要點痠痛不上身
過年前除舊布新，許多人因不注意打掃姿勢或長時間勞動，換來全身或部分部位疼痛。嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師說，越接近過年，門診患者因大掃除導致痠痛或受傷求診比例增加。建議大家掌握以下5大原則，減少大掃除產生疼痛的機會。
第一、「掃前充分暖身」：過年大多是天氣較寒冷冬天，低溫下勞動，有比較高機率導致肌肉、肌腱或韌帶拉傷。建議打掃工作前，先做5至10分鐘暖身操，將全身肌肉群適當伸展，避免拉傷或扭傷。
第二、「搬重物以蹲代彎」：大掃除時常需要搬重物，若物品過重不可勉強一人獨力搬運，應找他人協助。搬運重物時不可站立直接彎腰將物品抬起，需先蹲下靠近重物，藉大腿用力將重物抬起，避免腰部負擔過大造成腰背部肌肉拉傷。
第三、「善用工具」：若腰部或關節有舊傷者，大掃除可穿戴護腰、護膝、護肘或護腕等護具保護關節，減輕關節壓力。清理高處天花板、燈具或櫃子，要善用梯子和長柄刷等工具，不僅可增加工作效率，更可避免持續抬頭、舉手或彎腰，所造成肩頸、下背疼痛傷害。
第四、「分區分時段打掃」：過年數周前預先立定大掃除計畫。每日依個人體力和能力排定打掃區域，當打掃完一個區塊後需要有適度休息，切莫趕著在短短數天把所有清潔工作完成，否則每日累積性傷害會造成日後更大疼痛。每日打掃項目可以適度地輪替，例如擦櫃子、掃地、拖地、清洗紗窗及窗戶交互執行，如此可避免總是使用特定肌肉群造成損傷。
第五、「全家共同合作完成」：大掃除永遠都不是特定一個人事，全家人都可以共同參與。家族成員自己房間自行打掃，公共區域一起完成打掃。全家共同合作完成，不僅可減少受傷，更可凝聚家中向心力，提升家人感情。
最後，羅嘉元提醒，如果因大掃除產生肌肉骨骼方面疼痛或受傷時，經過一段時間休息後仍然無法緩解，需盡快到醫療院所求診。依醫師指示服用藥品或接受適當復健治療，千萬別服用親友止痛藥，才能遠離疼痛，歡歡喜喜迎接新年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言