環評抵換增源遭質疑 薛富盛坦言溝通還需強化

環境部去年12月修正發布空汙增量抵換原則，遭立委及環團質疑抵換原則的計算方式無法驗證，且無邀請公民團體及當地居民參與討論，環境部今年1月起將於北中南召開至少3場說明會。環境部長薛富盛今坦言，溝通部分確實還能加強，空汙抵換原則立意良善，而環境部一定與公民團體站在同個立場。

環境部今召開台北場空汙增量抵換原則說明會，薛富盛表示，環境部去年12月修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，新增設置環保金爐、離島空汙減量及老舊車輛汰舊換新等3大抵換來源，該原則是提供給環委審查開發案的準則，立意良善，程序符合原則且完備，但溝通面仍可強化。

薛富盛說，歷任環保署長及環境部升格後，執行的方向不變，一定與公民團體站在同個立場。從2016年起至迄今，台灣空氣汙染物以PM2.5濃度來看確實改善幅度很大，2016年時PM2.5濃度值為20微克／立方公尺，去年12月已降至12.7微克／立方公尺，但其他如油化物、臭氧、氮氧化物等還有努力空間。

薛富盛指出，行政院已核定第2期空汙防治方案（2024至2027年），盼2期空汙防治方案能讓台安空品能進一步改善，這段期間也接獲許多來自環團及學術界讓臭氧、氮氧化物等汙染物降低的意見，這部分要改善確實有挑戰，尤其台灣因地理位置，除要降低本島汙染外，每逢秋冬之際還要面臨境外汙染物，如金馬地區沒有供應鏈、車輛也不多，但近期PM2.5濃度值受境外汙染影響破百，造成很大困擾。

薛富盛強調，空汙只要可以控制的部分都有實施，如與經濟部、台電、中油合作，只要環境部發出空品預告就會要求發電廠降低燃煤發電等，相關配套措施都有執行。

增量抵換原則也是立意良善，不希望任何開發案還要額外增加空汙排放，因此才鼓勵部分汙染源，尤其是移動汙染源，讓開發單位及目的事業主管機關透過抵換概念，提供誘因，讓以燃煤為主的汽機車及相關排放，採用低汙染，甚至改用電動載具。

薛富盛表示，增量抵換原則大氣司都有詳細規畫，但因溝通不足造成公民團體的誤會，這部分確實有做不足的地方，強調公民團體若認為環境部有需要改善之處都可以提供意見。