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周末起3天大學學測登場 彭啟明：天氣變化顯著

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
113學年升大學學測約12萬人報名，1月20日至22日登場。本報資料照片
113學年升大學學測約12萬人報名，1月20日至22日登場。本報資料照片

周末起3天大學學測登場，天氣風險公司總經理彭啟明稍早在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周末學測期間，天氣變化顯著，呼籲家長和考生要多注意。

彭啟明指出，今起逐漸回暖，今天風向轉偏東，氣溫稍回升1-2度，東半部及恆春半島天氣不穩定。清晨低溫回升1-3度，白天西半部迅速回暖。周五水氣增，西半部沿海局部降雨，內陸悶熱感增。

周末天氣，彭啟明說，首先是鋒面接近，周五晚至周六鋒面系統發展，北部東北部多雲偶陣雨，溫度略微下滑，類似周一北部濕涼的感覺。隨後下周日、一降溫顯著，下周二、三是這波冷空氣的最低點，有機會跌到10度以下的寒流等級，且全台有感降溫，中南部也需防低溫，下周四、五、六會顯著回溫。

彭啟明 低溫

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