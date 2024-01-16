實用5堂園藝課／專家教移盆撇步 回復花草生命力

「每一種植物、花草的個性都不一樣，你必須了解她。」園藝治療師王献生觀察到，不少喜歡種植花草、盆栽的學員時常因為一些細節沒留意，往往導致盆栽移盆失敗。

即使是生命力旺盛的黃金葛，也會有人因為不熟悉黃金葛的生長習性而造成移盆失敗，黃金葛因此失去了生命。

聯合報健康事業部退休力課程於今年1月起再度與MOA國際美育自然生態基金會共同推出「實（食）用園藝系列5堂課」，在「植物的蛻變120分鐘的奇蹟 （植物繁殖技巧與盆栽移植方法）」課程中，王献生將分享許多植物換盆技巧、細節，期待透過這樣的課程分享，幫助學員提升盆栽換盆成功率，學員會更有自信，也更有成就感。

留意土壤濕度高度

王献生指出，為盆栽移盆時，許多人常犯的錯誤，包括移盆時舊盆栽的土壤太乾、移盆後土壤太滿等，這些因素都可能造成花花草草大受損傷。例如移盆時舊盆栽的土壤太乾的話，就比較難將植物取出，如果硬拔、硬扯，植物的根就會受損，若移盆後土壤又太滿，根部、氣根完全無法接觸空氣，枯萎風險便大幅增加。

對於盆栽移盆時機的選擇，王献生表示，當盆栽植物的根伸出花器底部孔洞，即代表根部生長空間不夠，就要考慮移盆。花器與植物的高度比例，應維持在1：1或1：1.5，植物長得太高，美感平衡就會受到破壞，且隨著植物愈長愈大，澆水頻率也要增加，若是換盆，便可維持平衡美學，澆水頻率也可以稍微減少，照顧時，時間較有彈性。

掌握植物繁殖技巧

在課程中，王献生除了分享各項盆栽移盆訣竅、細節，也會引導學員逐步掌握植物繁殖技巧，讓植物有機會「一盆變百盆」，且健康生長、生意盎然。

盆栽移植5步驟

1為盆栽移盆前，先在新盆底鋪塊不織布或餐巾紙，避免土壤快速流失。

記者曾吉松／攝影

2放入土壤前，先觀察一下土壤放置高度。

記者曾吉松／攝影

3土壤放入時，先放約三分之一，視植物高度而定。

記者曾吉松／攝影

4將植物由舊花器取出時，一定要溫柔、放慢，不要硬拔、硬扯。

硬扯。記者曾吉松／攝影

5植物進入新盆後，再放一點土，但土壤不能太滿，植物才有呼吸的空間。

記者曾吉松／攝影

實(食)用園藝系列5堂課—輕鬆打造植感居家生活

課程時間：

1月28日：新春花草福滿堂(開運植物+葉拓紅包袋+迎春平安包)

2月25日：艾的世界(認識多用途艾草)

3月10日：植物的蛻變120分鐘的奇蹟(植物繁殖技巧與盆栽移植方法)

3月21日：香草植物饗宴(打拋-聖羅勒、紫蘇、九層塔、辣椒)

3月31日：草本植癒 香皂工坊(複方左手香皂製作)

地點：台北市信義路四段273號4樓

洽詢：02-8692-5588轉5869或2070