5G助救護車一路綠燈 不再塞車陣

交通部運輸研究所昨表示，藉5G技術導入交通場域應用，今年初把「緊急救援車輛優先通行系統」試辦觸角延伸至救護車，協助救護車出勤時「一路綠燈」，避免塞在車陣中；先與台中市合作，未來有機會擴大應用至全國。

運研所所長林繼國指出，為提升緊急救援車輛優先號控，把5G技術應用導入道路出勤的緊急救援車輛，減少交通號誌阻礙，快速完成救護任務；他解釋，緊急救援車輛優先通行系統，包含對車流異常影響分析、交通疏導應變等，先在台中市試辦。

運研所運輸科技及資訊組組長吳東凌說明，去年三月起在台中市水湳一帶的消防隊試辦，先在一輛消防車安裝發報器，另在號誌控制器裝設接收器；當出勤車輛抵達路口前，號誌感應器可計算抵達時間，管控一側延長綠燈時間，讓同方向車輛盡速通過，另一側則延長紅燈時間，讓消防車順利通行。

吳東凌指出，根據數據分析，緊急救援車輛優先通行系統試辦上路後，消防車通過率從百分之卅二，增至百分之九十六，消防車駕駛也反映設計介面直觀、有利使用，不必在路口左顧右盼、提心吊膽。

吳東凌說，今年初將再把系統裝設在救護車輛上，藉由反覆測試，確保技術穩定度，預計下半年「緊急救援車輛優先通行建置指引手冊」就會出爐，屆時有望逐步推廣。他強調，這套系統以專業研究為本，並妥適拿捏車流，除提供救援車輛優先權，在兼顧安全下，協助搶快執行任務。