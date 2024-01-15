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老農津貼調漲每月8110元 2月撥款、54萬老農受惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
考量2023年CPI較2019年上漲7.34％，農業部今宣布，自今年1月起調漲為每月8110元，2月撥款、約有54萬名老農受惠。聯合報系資料照
考量2023年CPI較2019年上漲7.34％，農業部今宣布，自今年1月起調漲為每月8110元，2月撥款、約有54萬名老農受惠。聯合報系資料照

老農津貼原預計今年調升7％為8080元，但考量2023年消費者物價指數（CPI）較2019年上漲7.34％，農業部今宣布，自今年1月起調增560元，調整後金額為每人每月8110元，並將於2月撥款入老農帳戶，約有54萬名老農受惠。

老農津貼自1995年開辦迄今已28年，開辦時發放額度為每人每月3000元，經多次調整，2011年建立制定性調整機制，2012年1月起調整為每人7000元，而後每4年依CPI成長率提整，且調升不條降。

農業部指出，依照行政院主計處發布資料，2023年CPI較2019年上漲7.34%，經計算，老農津貼每月發放金額調整為8110元，自今年1月起實施，並將於今年2月發放調整後的金額。

農業部強調，由於現行農保無老年給付，政府於1995年5月31日制定「老年農民福利津貼暫行條例」發放老農津貼，以照顧農民晚年生活，保障其經濟安全。2023年度發放金額約482.87億元，受惠人數約56.4 萬人。

農業部表示，本次依法參照CPI成長率進行第3次津貼金額調整，以落實政府照顧老年農民生活宗旨。

農業部 老農津貼

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