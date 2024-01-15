聽新聞
test
0:00 / 0:00
老農津貼調漲每月8110元 2月撥款、54萬老農受惠
老農津貼原預計今年調升7％為8080元，但考量2023年消費者物價指數（CPI）較2019年上漲7.34％，農業部今宣布，自今年1月起調增560元，調整後金額為每人每月8110元，並將於2月撥款入老農帳戶，約有54萬名老農受惠。
老農津貼自1995年開辦迄今已28年，開辦時發放額度為每人每月3000元，經多次調整，2011年建立制定性調整機制，2012年1月起調整為每人7000元，而後每4年依CPI成長率提整，且調升不條降。
農業部指出，依照行政院主計處發布資料，2023年CPI較2019年上漲7.34%，經計算，老農津貼每月發放金額調整為8110元，自今年1月起實施，並將於今年2月發放調整後的金額。
農業部強調，由於現行農保無老年給付，政府於1995年5月31日制定「老年農民福利津貼暫行條例」發放老農津貼，以照顧農民晚年生活，保障其經濟安全。2023年度發放金額約482.87億元，受惠人數約56.4 萬人。
農業部表示，本次依法參照CPI成長率進行第3次津貼金額調整，以落實政府照顧老年農民生活宗旨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言