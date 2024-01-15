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新冠升溫！Novavax XBB疫苗打氣旺 單日接種創下這數字

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，許多民眾尚在等待Novavax XBB疫苗封緘放行，或等待另一批換貨疫苗抵台，相對莫德納XBB疫苗則是供應及庫存均充足，建議可以優先選擇莫德納XBB疫苗接種，及時獲得保護力防範疫情。本報資料照片。
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，許多民眾尚在等待Novavax XBB疫苗封緘放行，或等待另一批換貨疫苗抵台，相對莫德納XBB疫苗則是供應及庫存均充足，建議可以優先選擇莫德納XBB疫苗接種，及時獲得保護力防範疫情。本報資料照片。

近期國內外新冠疫情升溫，民眾接種XBB疫苗打氣旺。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，經統計，新冠XBB疫苗接種人次，於上周五首度超過單日3萬人次，達3萬4883人次，再創9月底開打以來單日新高，其中莫德納XBB疫苗，當日接種2萬4236人次為開打以來次高，Novavax XBB疫苗當日接種1萬674人次為「開打以來最高」，顯示民眾接種意願高，請符合接種資格者踴躍接種XBB疫苗。

羅一鈞指出，Novavax XBB上周五單日接種逾1萬人次，以目前第一批剩餘庫存8萬8790劑估計，很有可能本周就會打完，顯見此波疫苗打氣「真的很旺」；新冠疫情持續上升，尤其最近天冷、下雨，呼吸道疾病還會持續增加，目前預估新冠疫情高峰，將落於春節前一周，時間為1月28日至2月3日。

但部分醫療院所卻公告「因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務」。羅一鈞說，主要原因是此批Novavax XBB疫苗進口約46.2萬劑，食藥署已封緘放行13萬2200劑，但食藥署先前赴倉儲抽樣查核發現，約有33萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定的攝氏2至8度。

其中16萬4700劑經原廠提供安定性資料，尚符合該產品運送冷鏈規範，為不低於0.7度且不超過96小時，待食藥署檢驗與審查皆合格後，預計最快於本周五(19日)封緘放行，待廠商完成貼標等作業，疾管署完成配送後，醫療院所下周可恢復預約作業。

不過，另16萬5000劑疫苗因已超出原廠冷鏈規定（低於0.7度），將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，後續待業者一月底進口另一批換貨疫苗抵台後，食藥署約需要一周盡速辦理後續檢驗封緘事宜，疾管署也將於食藥署放行後，盡速辦理配送事宜，當確定疫苗到貨期程，將會再對外說明。

羅一鈞說，許多民眾目前尚在等待Novavax XBB疫苗封緘放行，或等待另一批換貨疫苗抵台，相對莫德納XBB疫苗則是供應及庫存均充足，尚約有450萬劑，因應新冠疫情高峰預估將落於春節前一周，如民眾無法預約到Novavax XBB疫苗，建議優先選擇莫德納XBB疫苗接種，才能及時獲得保護力防範疫情。

疾管署統計，新冠XBB疫苗開打迄今，共累計接種108.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計104.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計3.8萬人次，兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾請擇一廠牌接種， 6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。

疫苗 莫德納 疫情

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