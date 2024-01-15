快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助攻救護車不等紅燈一路直衝 運研所今年揪台中市試辦優先號控功能

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
救護車示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
救護車示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

救護車出勤和時間賽跑，搶黃金救援刻不容緩。交通部運輸研究所表示，藉由5G技術導入交通場域應用，今年擬持續提升緊急救援車輛優先號控功能，避免被紅燈耽誤塞在車陣中，加速通過路口，擇定與台中市合作試辦，未來從據點示範區再擴大應用於全國，除救護車輛外，消防車也將納入考量。

交通部運研所今天召開記者會，說明今年施政目標及去年施政成果。對於提升緊急救援車輛優先號控功能，交通部運輸研究所長林繼國指出，今年除了持續提升功能，避免救援車輛遇到紅燈延滯，提高順利通過路口機率；另外，擴大緊急優先號誌控制功能實施範圍，優化控制策略，擬訂建置指引，供推廣應用。

林繼國說明，運研所作為智囊角色，目前先以研究計畫驗證，在5G環境技術下，如何導入應用，讓緊急救援車輛在道路出勤，減少不必要的交通號誌阻礙，找到最好建議作法後，讓車輛真正快速完成救護任務。

針對系統建置，他表示，持續發展人工智慧交通管理或公共運輸相關決策模式庫或知識庫，包括車流異常影響分析模式庫、交通疏導應變知識庫等，驗證實作場域。

林繼國說，待該套系統建置完成後，考慮地方政府意願，以及道路號誌配合技術發展，目前擇定優先在台中市試辦；雖然目前僅為據點示範區，但未來發展純熟後，提供建置指引，進而達全國標準化，就有機會普及推廣應用至其他縣市，提升整體都市運輸服務水準。

運輸安全方面，林繼國指出，今年將發展預防道路安全分析工具，導入道路安全檢查制度，研擬我國道路安全檢查表與手冊初稿，希望國內既有道路或新建道路，在建設完成啟用後，都有檢查制度可依循，找出是否引發道路交通安全風險問題，發揮及時改正效用。

此外，利用無人機空拍技術，分析道路潛在衝突，前期針對路口，今年起，擴充延伸至路段，以利預防事故。

交通部 台中市 救護車

延伸閱讀

少年騎腳踏車要看阿嬤摔傷 暖警護人也幫載腳踏車回家

女子深夜line傳負面情緒 南警急出動尋獲送醫

台中市立委開票結果／藍白合示範區敗北 蔡壁如哽咽喊話盧秀燕「抱歉讓妳失望」

天玉里長者今早天母國小投票前跌倒 堅持投完才要就醫

相關新聞

東北季風增強4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

受東北季風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署針對北北基宜4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

施明德罹患肝癌多年 「沉默的殺手」5大症狀不可不知

民進黨前主席施明德今天清晨病逝台北榮總，享壽83歲，今天也是施明德的生日。施明德罹患肝癌近20年以上，並於2006年倒扁...

東北季風今明迎風面濕涼 周三到周五回暖下周最強冷氣再襲

天氣變化大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今明兩天受東北季風影響，東北部下雨轉涼，周三到周五逐日回暖，周四周五白...

助攻救護車不等紅燈一路直衝 運研所今年揪台中市試辦優先號控功能

救護車出勤和時間賽跑，搶黃金救援刻不容緩。交通部運輸研究所表示，藉由5G技術導入交通場域應用，今年擬持續提升緊急救援車輛...

12大捷運站周邊吃喝靠它 「悠遊付」筆筆享最高8%回饋

為鼓勵民眾多多搭乘大眾交通工具，悠遊卡公司針對12大指定捷運站周邊超過340家以上餐飲商家，即日起至3月31日期間推出「...

雙模式二維電子元件 突破矽晶圓的物理限制

國科會上午舉行「獨特的電晶體－記憶體雙模式操作可互換設計，創新二維電子元件引領半導體技術新未來」研究成果發表記者會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。