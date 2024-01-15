助攻救護車不等紅燈一路直衝 運研所今年揪台中市試辦優先號控功能

救護車出勤和時間賽跑，搶黃金救援刻不容緩。交通部運輸研究所表示，藉由5G技術導入交通場域應用，今年擬持續提升緊急救援車輛優先號控功能，避免被紅燈耽誤塞在車陣中，加速通過路口，擇定與台中市合作試辦，未來從據點示範區再擴大應用於全國，除救護車輛外，消防車也將納入考量。

交通部運研所今天召開記者會，說明今年施政目標及去年施政成果。對於提升緊急救援車輛優先號控功能，交通部運輸研究所長林繼國指出，今年除了持續提升功能，避免救援車輛遇到紅燈延滯，提高順利通過路口機率；另外，擴大緊急優先號誌控制功能實施範圍，優化控制策略，擬訂建置指引，供推廣應用。

林繼國說明，運研所作為智囊角色，目前先以研究計畫驗證，在5G環境技術下，如何導入應用，讓緊急救援車輛在道路出勤，減少不必要的交通號誌阻礙，找到最好建議作法後，讓車輛真正快速完成救護任務。

針對系統建置，他表示，持續發展人工智慧交通管理或公共運輸相關決策模式庫或知識庫，包括車流異常影響分析模式庫、交通疏導應變知識庫等，驗證實作場域。

林繼國說，待該套系統建置完成後，考慮地方政府意願，以及道路號誌配合技術發展，目前擇定優先在台中市試辦；雖然目前僅為據點示範區，但未來發展純熟後，提供建置指引，進而達全國標準化，就有機會普及推廣應用至其他縣市，提升整體都市運輸服務水準。

運輸安全方面，林繼國指出，今年將發展預防道路安全分析工具，導入道路安全檢查制度，研擬我國道路安全檢查表與手冊初稿，希望國內既有道路或新建道路，在建設完成啟用後，都有檢查制度可依循，找出是否引發道路交通安全風險問題，發揮及時改正效用。

此外，利用無人機空拍技術，分析道路潛在衝突，前期針對路口，今年起，擴充延伸至路段，以利預防事故。