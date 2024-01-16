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寒冬肌膚乾燥無比！六大冬季養膚方式保持肌膚水潤彈性好簡單

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
寒冬肌膚乾燥無比！六大冬季養膚方式保持肌膚水潤彈性好簡單。 圖片來源/unsplash
寒冬肌膚乾燥無比！六大冬季養膚方式保持肌膚水潤彈性好簡單。 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三月內「冬季養膚方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的冬季養膚方式排行。

寒冷天氣中帶來的冬日寒風往往令我們的肌膚感到乾燥、緊繃，因此我們需要更細心呵護，並提供溫暖和保濕，讓肌膚在嚴寒中依然綻放出自信光采。接下來就跟著我們的整理，一起來看看網友們熱議的養膚方式有哪些吧！

冬天保濕、鎖水保養品很重要！調整生活作息才是養膚的根本之道

▲ 網友熱議TOP6冬季養膚方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6冬季養膚方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

「換季皮膚都好乾癢，晚上睡覺都好不舒服」、「我乾到有時候還會脫屑」可以看到社群中網友們紛紛提到自己在冬季時皮膚乾癢的問題，而在冬季養膚的不二法門便是「使用保養品」，不過並非任何保養品都適用於冬天喔！許多人提到應該專注在選擇具有保濕、鎖水功效的產品上，如活膚膠囊或是塗抹的乳液等等都獲得不少使用者的大力推薦。

除此之外，也有網友點出「不過度清潔」的重要性，提到洗臉固然重要，但別因為肌膚乾燥就過度的清洗，否則可能破壞原有的油水平衡，讓肌膚失去自然調節的能力， 因此而變成敏感肌膚反而就得不償失了。

而若是長期飽受肌膚相關問題困擾的大眾，則建議直接「諮詢專業人士」會是最有效的解決手段，許多網友分享自身經歷表示「我以前臉也是換季就爛，看皮膚科加上按時吃藥改善很多」、「我以前會突然冒痘，去大醫院看皮膚科定期回診，差不多一年才好到完全沒有」等等，並也提醒皮膚科的治療手段需要時間，因此除了要遵照醫囑外，耐心等待才是養膚的重要原則。

除了透過外在手段改善肌膚品質外，從生活作息做起也是許多網友一致認同的養膚根本，例如「維持良好作息」、「維持運動習慣」等，透過早睡、不熬夜調整生理時鐘，讓肌膚有時間自我修復，而運動則是能協助排汗與增加血液循環，對肌膚的保養也能起到很大的幫助。

至於許多人在冬天常常忽略掉的一個關鍵是「防曬」，即便太陽不如夏天刺眼，但紫外線的照射仍然會破壞膠原蛋白，因此也是許多網友點出必須注意的重要養膚方式之一。

你也會有冬天一到就肌膚乾燥、敏感的問題嗎？不妨參考下網友們的經驗與養膚方法，一起動手開始保養，在這冷冷的冬天，保持自己肌膚的水潤彈性吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「冬季養膚方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/21~2023/12/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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