「超慢跑到底好不好？我適合嗎？」安南醫院骨科醫師方啟榮常聽患者這樣問。他的答案是「介在好與不好之間」。他說，想必不少人好奇，好就好、不好就不好，為何如此模稜兩可？這是因為很多民眾其實還不了解超慢跑。

超慢跑是低強度有氧運動，因日本綜藝節目藝人介紹、在網路風行，大受歡迎，很多人因而放棄相對激烈的跑步運動。方啟榮說，超慢跑適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力，還以高效低強度聞名，非常適合膝蓋不舒服或年長族群。

方啟榮表示，人是動物，不是植物，「要健康就要動」。而如何界定「運動」就成下一個問題。如果是沒運動習慣的人，比較容易以超慢跑開始養成習慣，甚至配合節拍器或音樂、影視節目達到延長運動效果。

超慢跑還有的好處是不受地域限制，不管是在家還是辦公室，隨時隨地都可以運動，且入門門檻低，不需要特別的裝備，只要一雙運動鞋或是瑜珈墊，就可以開始超慢跑。

方啟榮建議可參考國健署運動「333」原則：每周運動3次、每次30分鐘、心跳達130下；世界衛生組織也曾建議「533」：即每周5次30分鐘或每周150分鐘以上運動量，才能達到有效運動量及品質。

而運動品質的關鍵點就是「心跳」。方啟榮說，門診時常碰到老人家表示有在周邊公園走路的習慣，但這其實只是「活動」，而不是「運動」，必須讓身體有發熱、流汗甚至稍微喘氣，運動量才足夠。