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NOVAVAX疫苗溫度異常供應不足 北榮本月19日起暫停接種

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總表示，NOVAVAX XBB.1.5疫苗供應不足，自1月19日起暫停預約接種服務，待撥配疫苗後開放掛號，相關訊息請隨時查閱該院官網最新消息。本報資料照片
台北榮總表示，NOVAVAX XBB.1.5疫苗供應不足，自1月19日起暫停預約接種服務，待撥配疫苗後開放掛號，相關訊息請隨時查閱該院官網最新消息。本報資料照片

新冠疫情升溫，衛福部疾管署呼籲民眾盡速接種新冠XBB疫苗，但疾管署發言人羅一鈞上周五表示，去年年底到貨，約46萬劑的Novavax XBB疫苗，食藥署日前封緘放行13.22萬劑，但其餘33萬劑中，有16.5萬劑因運送溫度嚴重異常，依合約要求廠商提供新貨，預估月底到貨。

台北榮總今表示，因NOVAVAX XBB.1.5疫苗供應不足，自1月19日起暫停預約接種服務，待撥配疫苗後開放掛號，相關訊息請隨時查閱該院官網最新消息。

至於，其餘的16.47萬劑NOVAVAX XBB.1.5疫苗，羅一鈞說，目前已由廠商補件說明安全性，待檢驗與審查合格後，最快可望1月19日封緘放行，提供民眾接種。

羅一鈞指出，有些診所會用控貨的方式，供預約民眾接種，而莫德納XBB疫苗則庫存相當充裕，2廠牌都同樣安全有效，12歲以上民眾可擇一廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則可接種莫德納XBB疫苗。

食藥署長吳秀梅日前也對此指出，根據西藥藥品優良運銷規範（GDP），每當疫苗抵台就會進行抽樣，且會檢核溫度，如果不符合原廠規定，例如Novavax疫苗為攝氏2到8度間，就會認定不屬於可以驗收的產品。

Novavax疫苗 羅一鈞 莫德納

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